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Đưa vào khai thác chính thức đường băng số 2 dài 3.300m ở sân bay Phú Quốc

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Sáng 29-10, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) chính thức đưa đường băng số 2 dài 3.300m vào khai thác chính thức và đón chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh an toàn. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường băng số 2 này.

Đưa vào khai thác chính thức đường băng số 2 dài 3.300m ở sân bay Phú Quốc - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đưa đường băng số 2 vào khai thác chính thức và đón chuyến bay đầu tiên - Ảnh: MINH QUỐC

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết đường băng số 2 ở sân bay Phú Quốc có chiều dài 3.300m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn Code E của ICAO và được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II; có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F.

Công trình này được Sun Group phối hợp cùng hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai trong điều kiện biển đảo Phú Quốc có mưa gió nhiều, vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, nhân công khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao. 

Dù gặp khó nhưng đường băng số 2 hoàn thành thần tốc trong vòng 8 tháng thi công, hướng đến phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đưa vào khai thác chính thức đường băng số 2 dài 3.300m ở sân bay Phú Quốc - Ảnh 2.

Khách du lịch đến Phú Quốc du lịch - Ảnh: MINH QUỐC

Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - thông tin hôm nay đưa đường băng số 2 ở sân bay Phú Quốc vào khai thác chính thức là nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và lãnh đạo tỉnh An Giang. 

Ngoài ra Sun Group cùng các nhà thầu, đặc biệt là Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACCl và đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường nỗ lực bền bỉ làm.

“Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại. Qua đó phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc”, ông Quân nói.

Sau khi đường băng số 2 đi vào khai thác, cảng sẽ tạm đóng đường băng số 1 hiện hữu để nâng cấp chiều dài từ 3.000m lên 3.500m; mở rộng tổng chiều rộng lên 75m (45m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15m mỗi bên). Các chuyến bay sẽ cất và hạ cánh trên đường băng số 2.

Khi nâng cấp xong, đường băng số 1 đủ điều kiện tiếp nhận các tàu bay thân rộng Boeing B747-8F và Airbus A380-800; khai thác hiệu quả hơn các chuyến bay đường dài bằng tàu bay thân rộng tới châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á...

Đưa vào khai thác chính thức đường băng số 2 dài 3.300m ở sân bay Phú Quốc - Ảnh 2.Sun PhuQuoc Ground Services: Thành viên mới trong hệ sinh thái hàng không của Sun Group

Sun Group đã chính thức đưa Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Sân bay Phú Quốc (Sun PhuQuoc Ground Services - SGP) vào hoạt động, sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép số 72.SGP/GPKĐV-CHK về kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: Phú Quốc APEC 2027 đường băng số 2 sân bay Phú Quốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

    Dòng sự kiện: APEC 2027

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