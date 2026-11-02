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Doanh thu 9 tháng của Vietjet tăng 41%, mở rộng mạng bay quốc tế

tác giả
MINH KHANG
MINH KHANG
MINH KHANG

Vietjet (HOSE: VJC) công bố doanh thu hợp nhất 9 tháng năm 2026 đạt 74.385 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm. Hãng vận chuyển hơn 20,7 triệu lượt khách, đồng thời mở rộng mạng bay quốc tế và đầu tư đội tàu bay, công nghệ, dịch vụ.

Doanh thu 9 tháng của Vietjet tăng 41%, mở rộng mạng bay quốc tế - Ảnh 1.

Trong quý 3-2026, Vietjet thực hiện 39.000 chuyến bay, vận chuyển 7,3 triệu lượt khách - Ảnh: VJ

Vietjet tăng trưởng doanh thu, mở rộng mạng bay quốc tế

Trong quý 3-2026, Vietjet thực hiện khoảng 39.000 chuyến bay, vận chuyển 7,3 triệu lượt khách. Doanh thu hợp nhất đạt 22.849 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 74.385 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 86% và 82% kế hoạch năm. Công ty mẹ ghi nhận doanh thu 67.857 tỉ đồng, tăng 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỉ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm.

Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh đến từ hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ bổ trợ cùng các hoạt động thương mại và tài chính tàu bay. Vietjet cho biết mô hình hàng không hybrid giúp hãng linh hoạt trong khai thác các nguồn doanh thu.

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietjet đạt 152.800 tỉ đồng; tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,4 lần, chỉ số thanh khoản đạt 1,38 lần. Trong 9 tháng, hãng nộp ngân sách nhà nước hơn 5.944 tỉ đồng.

Doanh thu 9 tháng của Vietjet tăng 41%, mở rộng mạng bay quốc tế - Ảnh 2.

Phó tổng giám đốc thường trực Tô Việt Thắng cùng các lãnh đạo khai trương đường bay Hà Nội - Praha Ảnh: VJ

Trong 9 tháng, Vietjet vận chuyển hơn 20,7 triệu lượt khách trên 111.700 chuyến bay, đồng thời vận chuyển hơn 58.000 tấn hàng hóa. Mạng bay của hãng có 223 đường bay, gồm 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa.

Các đường bay mới Hà Nội - Almaty, Hà Nội - Praha và Almaty - Praha mở rộng kết nối giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu. Tại Nam Á, hãng khai thác đường bay TP.HCM - Colombo, mở bán các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Colombo và Maldives, đồng thời phát triển các thị trường Halal.

Vietjet cũng công bố đường bay TP.HCM - Western Sydney, dự kiến khai thác từ tháng 1-2027. Hãng tiếp tục bổ sung đội tàu bay, trong đó đã nhận bàn giao chiếc Boeing 737-8 thứ 11 tại Seattle, Mỹ.

Doanh thu 9 tháng của Vietjet tăng 41%, mở rộng mạng bay quốc tế - Ảnh 3.

Vietjet liên tục đầu tư đội tàu bay tiên tiến, hiện đại - Ảnh: VJ

Đầu tư công nghệ, xây dựng năng lực dài hạn

Vietjet tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không và công nghệ trong các lĩnh vực tiết kiệm nhiên liệu, quản lý vật tư, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và an ninh mạng. Hợp tác với Starlink (SpaceX) hướng đến cung cấp Internet vệ tinh tốc độ cao trên đội tàu bay.

Dịch vụ TotalCare® của Rolls-Royce hỗ trợ tối ưu hiệu suất và bảo dưỡng động cơ Trent 7000 cho đội tàu A330neo. Hợp tác với CFM International về phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ LEAP, cùng dự án Trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, được hãng xác định là những bước đầu tư nhằm tăng khả năng chủ động về kỹ thuật và phát triển dịch vụ hàng không trong nước.

Trong 9 tháng, Học viện Hàng không Vietjet tổ chức hơn 13.200 khóa học cho hơn 137.300 lượt học viên. AirportNEO mở rộng dịch vụ mặt đất tại các sân bay lớn, phục vụ Vietjet và các hãng hàng không quốc tế.

Doanh thu 9 tháng của Vietjet tăng 41%, mở rộng mạng bay quốc tế - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương nhận giải do CAPA trao tặng - Ảnh: VJ

Vietjet được CAPA trao danh hiệu "Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á" và có tên trong danh sách "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026" của Forbes Việt Nam.

Bước vào mùa cao điểm cuối năm, hãng cho biết sẽ tiếp tục bổ sung tàu bay, phát triển mạng bay theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác. Vietjet cũng nhấn mạnh việc duy trì ưu tiên an toàn, kỷ luật tài chính và tối ưu nguồn lực trong kế hoạch tăng trưởng dài hạn.

Doanh thu 9 tháng của Vietjet tăng 41%, mở rộng mạng bay quốc tế - Ảnh 5.Vietjet ký kết với Starlink đưa Internet tốc độ cao lên các chuyến bay

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên tất cả chuyến bay của hãng nhằm cung cấp miễn phí cho hành khách.

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MINH KHANG
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    Chủ đề: hãng hàng không VietJet Doanh thu VietJet Air Báo cáo tài chính

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