Cà Mau mong muốn Vietjet Air duy trì đường bay Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc Vietjet Air - tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc Vietjet Air - nhận định việc mở mới một đường bay vốn đã khó khăn, nhưng duy trì hoạt động ổn định lâu dài lại càng áp lực hơn.

Đại diện hãng hàng không mong muốn tỉnh Cà Mau đồng hành trong việc đẩy mạnh quảng bá đường bay, vận động các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành ưu tiên sử dụng dịch vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Hiện Vietjet Air đang sở hữu đội tàu bay hơn 130 chiếc và tiếp tục kế hoạch mở rộng mạng bay nội địa lẫn quốc tế từ nay đến cuối năm.

Về phía ngành du lịch địa phương, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết sở sẵn sàng hỗ trợ truyền thông cho đường bay thông qua mạng lưới đã ký kết.

Bên cạnh đó, với lợi thế đang xây dựng 2 khu du lịch quốc gia cùng mối liên kết với hơn 100 công ty lữ hành trên toàn quốc, Cà Mau có đầy đủ cơ sở để phối hợp khai thác tốt nguồn khách cho hãng.

Đồng tình với các đề xuất, ông Nguyễn Minh Luân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - giao các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Vietjet Air trong công tác bảo đảm an toàn bay. Tỉnh cũng sẽ xem xét thực tế để nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp, chia sẻ khó khăn với hãng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đường bay Cà Mau - Hà Nội không đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa hay phát triển kinh tế - xã hội, mà còn gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên của địa phương. Tỉnh kỳ vọng từ nền tảng tuyến bay này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để mở thêm các đường bay kết nối Cà Mau với nhiều tỉnh, thành khác.