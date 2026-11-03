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Đề xuất Bộ Công an trang bị thêm thiết bị phát hiện, vô hiệu hóa drone tại sân bay

tác giả
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Trước nguy cơ drone bay trái phép ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Công an đầu tư thêm thiết bị phát hiện, áp chế và tăng cường phối hợp xử lý vi phạm tại các sân bay.

Đề xuất trang bị thêm thiết bị phát hiện, vô hiệu hóa drone tại sân bay - Ảnh 1.

Cần sớm đầu tư hệ thống giám sát và chế áp drone hiện đại, đồng thời có biện pháp siết chặt, chế tài để ngăn chặn việc sử dụng trái phép gây nguy hiểm cho hàng không - Ảnh: TL

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật an ninh hàng không, trong đó đề cập tình trạng thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Hoạt động drone trái phép gần sân bay tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tàu bay, đặc biệt trong quá trình cất, hạ cánh. Ngoài drone, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn và đèn trời cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Thực tế, tại các sân bay Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay từng phải bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành.

Có trường hợp hoạt động khai thác bị gián đoạn tới 4 giờ, ảnh hưởng lịch bay và phát sinh chi phí cho các hãng hàng không.

Để ứng phó, từ tháng 4-2026, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh và xử lý các phương tiện bay trái phép. Đến tháng 8, các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tiếp tục thống nhất quy chế phối hợp phát hiện, xử lý và áp chế drone tại sân bay.

Đề xuất trang bị thêm thiết bị phát hiện, vô hiệu hóa drone tại sân bay - Ảnh 3.

Nhiều phi công lo ngại drone xuất hiện gần khu vực cấm bay uy hiếp an toàn cất hạ cánh - Ảnh: C.TRUNG

Bộ Xây dựng đánh giá những giải pháp này bước đầu phát huy hiệu quả, thời gian gần đây chưa ghi nhận tái diễn hoạt động drone trái phép tại khu vực các cảng hàng không.

Tuy nhiên, trang thiết bị phát hiện, xử lý drone vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Việc phối hợp giữa nhiều lực lượng đôi lúc còn kéo dài thời gian xử lý, trong khi tình trạng thả diều, đèn trời gần sân bay vẫn diễn ra.

Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị tăng cường đầu tư thiết bị phát hiện drone từ xa, phương tiện áp chế drone trái phép, đồng thời hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các lực lượng tại từng sân bay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Thanh Hải, Trưởng Phòng An toàn chất lượng Đoàn bay 919 (Vietnam Airlines), drone xuất hiện trái phép gần sân bay có thể buộc máy bay phải bay chờ, bay lại hoặc chuyển hướng hạ cánh, gây áp lực lớn cho tổ lái.

Đáng lo nhất là những máy bay đang trên trời, bởi nhiên liệu dự phòng có giới hạn, trong khi thời gian sân bay tạm ngừng khai thác rất khó dự báo. Nếu nhiều chuyến cùng chuyển hướng, sân bay dự bị có nguy cơ quá tải về đường băng, sân đỗ và năng lực phục vụ.

Ngoài tăng cường phát hiện, xử lý drone, theo ông Hải, ngành hàng không cần chuẩn bị phương án điều phối máy bay và năng lực tiếp nhận tại các sân bay dự bị, tránh bị động khi xảy ra sự cố.

Tăng cường thiết bị phát hiện drone tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài

Ông Tô Tử Hà - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết mới đây Bộ Công an bàn giao hai thiết bị phát hiện drone, vật thể lạ để tăng năng lực giám sát, cảnh báo tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Theo ông Hà, các sự cố tại Tân Sơn Nhất cho thấy tốc độ phát hiện, xác minh và xử lý quyết định trực tiếp đến thời gian gián đoạn khai thác.

Ngày 11-8, sân bay phải hai lần dừng hoạt động bay, tổng thời gian gần 60 phút vì nghi có drone. Đến ngày 13-8, khi phát hiện ba con diều, việc xác minh và xử lý nhanh hơn nên thời gian gián đoạn chỉ khoảng 13-14 phút; sau khi vật thể được thu giữ, hoạt động bay được khôi phục gần như ngay lập tức.

Đề xuất trang bị thêm thiết bị phát hiện, vô hiệu hóa drone tại sân bay - Ảnh 2.Drone, diều uy hiếp sân bay: Không thể chờ sự cố mới ứng phó

Khi drone xuất hiện gần Tân Sơn Nhất, hàng chục chuyến bay phải chờ, chuyển hướng, nhưng câu hỏi khó nhất vẫn là thiết bị của ai và người điều khiển đang ở đâu. Singapore đã giải bài toán này bằng “biển số điện tử”, trong khi Trung Quốc và Mỹ thử nghiệm nhiều công nghệ vô hiệu hóa từ mặt đất.


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    Chủ đề: sân bay Cát Bi Bộ Công An Drone Bộ Xây dựng ACV

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