Sau cơn mưa lớn, 'rốn ngập' ở Đồng Nai nước tuôn như thác, nhiều xe máy ngã nhào

"Rốn ngập" trên đường Đồng Nai nhấn chìm một đoạn đường Đồng Khởi, nước tràn qua dải phân cách giữa đường, chảy xiết khiến giao thông ùn tắc - Ảnh: DUY NGUYỄN

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 4-11, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực thuộc các phường Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Trảng Dài (TP Đồng Nai), khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, người dân chật vật đi lại đúng giờ tan tầm.

Các điểm ngập đáng chú ý gồm khu vực cổng 11, đường Bùi Văn Hòa (phường Long Hưng), đường Đồng Khởi đoạn trước Sở Tài nguyên và Môi trường, ngã ba Trảng Dài...

Ngoài ra một số vị trí trên quốc lộ 1, quốc lộ 51 cũng xuất hiện tình trạng ngập nước. Một số khu dân cư thuộc các phường Tân Triều, Trảng Dài bị ảnh hưởng.

Mưa lớn trùng giờ tan tầm khiến dòng xe qua các điểm ngập di chuyển chậm, nhiều nơi xảy ra ùn ứ cục bộ. Người đi xe máy phải dò dẫm qua những đoạn ngập sâu, có xe chết máy giữa đường, buộc người dân phải xuống dắt bộ.

Đặc biệt, trên đường Đồng Khởi, đoạn từ ngã ba Trảng Dài hướng về trạm thu phí, nhiều vị trí ngập sâu.

Nặng nhất là khu vực hẻm 68 (phường Trảng Dài), một trong những "rốn ngập" ở Biên Hòa, nơi nước từ khu dân cư cuồn cuộn đổ ra đường, tạo thành dòng chảy xiết như thác.

Nước tuôn ào ạt từ trong hẻm ra mặt đường khiến khu vực giao với đường Đồng Khởi ngập sâu hơn nửa bánh xe. Dòng nước chảy mạnh khiến nhiều người đi xe máy loạng choạng, có xe ngã nhào khi cố vượt qua điểm ngập.

Nước ngập sâu, người đi xe máy phải chống chân khi đi ngang điểm ngập, ô tô dồn nước thành những con sóng đánh mạnh sang hai bên - Ảnh: DUY NGUYỄN

Người đi xe máy phải chạy chậm, có người men sát lề đường tìm lối đi hoặc đi ngược chiều để tránh đoạn ngập sâu. Mỗi khi ô tô, xe tải chạy qua, nước lại dồn thành từng đợt sóng lớn, đánh mạnh sang hai bên đường.

Nhiều người mặc áo mưa, vừa chạy xe vừa chống chân xuống nước để giữ thăng bằng. Có người phải xuống xe, bì bõm dắt bộ qua đoạn ngập, trong khi ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Tương tự, đường Trần Văn Xã, đoạn từ ngã ba chợ Trảng Dài hướng về đường Nguyễn Khuyến, cũng ngập nặng. Một số vị trí nước ngập khoảng 50cm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lòng đường, vỉa hè chìm trong nước - Ảnh: DUY NGUYỄN

Nước ngập gần hết bánh xe máy, tràn lên vỉa hè trước các cửa hàng. Nhiều người đứng trên nền nhà cao nhìn ra đường ngập nước, trong khi bên dưới dòng xe phải nhích từng chút một.

Ông Duy (ngụ phường Trấn Biên) cho biết trên đường từ Trảng Dài về khu vực trung tâm, ông gặp cảnh ngập sâu tại ngã ba chợ Trảng Dài.

"Đường ngập quá nên tôi phải chạy thật chậm, men sát lề đường để tìm cách đi qua. Nước ngập sâu, xe cộ đông nên việc đi lại rất khó khăn, chỉ cần sơ ý là xe có thể chết máy", ông Duy nói.

Đường Bùi Văn Hòa gần cổng 11 cũng ngập sâu - Ảnh: A.B.

Trong khi đó nhiều người trên đường đi làm về gặp cảnh ngập sâu, đành dừng xe bên đường chờ nước rút bớt mới tiếp tục hành trình về nhà.

Đến gần 19h cùng ngày, mưa giảm dần, nước tại các điểm ngập rút nhanh, giao thông dần trở lại ổn định.