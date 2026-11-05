Thời tiết hôm nay 5-11: Nam Bộ có nơi 34 độ C, đêm nay Bắc Bộ đón không khí lạnh

Hôm nay cả nước trời nắng, từ tối nay miền Bắc khả năng đón không khí lạnh - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 5-11, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào.

Từ đêm nay dự báo miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ đầu tuần sau, miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 5-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 5-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH