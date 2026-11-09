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Gần 900 hộ dân 1 xã Thanh Hóa ngập sâu trong nước

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Chỉ một trận mưa lớn trong đêm, gần 900 hộ dân 1 xã ở Thanh Hóa lại ngập sâu trong nước, hàng chục người phải di dời đến nơi an toàn, nước sông Yên vượt báo động III.

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Sông Yên trên địa bàn xã Nông Cống đã vượt mức báo động III, nước tràn gây ngập khu dân cư - Ảnh: TUẤN MINH

Chiều 9-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Vĩnh Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến sáng 9-11, kết hợp với nước lũ trên sông Yên dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn xã bị ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăm hộ dân.

Theo ông Thanh, tính đến 12h ngày 9-11, toàn xã Nông Cống có 871 hộ dân tại 12/19 thôn bị ngập lụt, trong đó địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu đến vị trí an toàn.

Trận mưa lớn cũng khiến hơn 13ha rau màu mới trồng trong vụ đông bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng; khoảng 1ha cây keo giống bị ảnh hưởng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND xã Nông Cống đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị, thôn tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả ngập úng.

Địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng trực ứng phó; chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao cùng các phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

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Hình ảnh mưa lớn gây ngập lụt tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: UBND XÃ NÔNG CỐNG

Đồng thời tăng cường cảnh báo, rào chắn tại những khu vực nước sâu, chảy xiết; không để người dân đánh bắt cá, vớt củi hoặc đi qua các vị trí nguy hiểm.

Nước sông Yên vượt mức báo động III

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Thanh Hóa có mưa lên tới 450mm trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ, gây lũ lớn trên sông Yên, dự báo sẽ vượt báo động 3 trong chiều nay 9-11.

Mưa lớn khiến trạm Thanh Tân 1 và trạm Như Xuân (xã Như Thanh) lượng mưa đo được tới 400mm, hồ Khe Dài (xã Yên Thọ) mưa 350mm... nhiều trạm khác cũng có mưa trên 200mm.

Mưa lớn khiến lũ trên sông Yên tại trạm Chuối cũng lên rất nhanh trong sáng 9-11. Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Yên tại trạm Chuối đã lên mức 2,95m, trên báo động 2 khoảng 0,15m. Đến 12h ngày 9-11, mực nước sông Yên đạt 4,16m, vượt báo động III là 0,66m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị đặc biệt tại các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

- Ảnh 7.Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa

Mưa lớn suốt đêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao đã gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, một tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.

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    Chủ đề: xã Nông Cống ngập lụt mưa lớn

    Dòng sự kiện: Mưa lũ

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