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Mưa lớn gây sạt lở đường, ngập lụt vùng trũng ven sông Ba

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Từ tối 30 đến rạng sáng 31-10, mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp phía Đông Đắk Lắk bị ngập, nước chảy xiết gây sạt lở, cuốn trôi một đoạn đường thuộc thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Đắk Lắk mưa lớn gây sạt lở đường, vùng trũng ven sông Ba bị ngập - Ảnh 1.

Sau mưa lớn nước cuốn trôi một đoạn đường khu vực cầu Suối Cái, thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk - Ảnh: A.T

Chiều 31-10, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết mưa lớn kéo dài từ tối 30-10 đến rạng sáng hôm nay khiến nước chảy mạnh qua khu vực cầu Suối Cái, thôn Nhất Sơn, gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 15m đường tại một bên đầu cầu.

Sự cố khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, giao thông qua khu vực bị ách tắc. 

Đến trưa cùng ngày, các doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ đổ đất, san ủi khắc phục đoạn đường bị sạt lở. Hiện giao thông qua khu vực cơ bản ổn định.

Cùng ngày, nhiều người dân tại xã Sơn Hòa, nhất là các khu vực ven sông Ba, livestream chia sẻ hình ảnh nước sông dâng cao, tràn vào một số vùng trũng thấp... gây ngập một phần diện tích hoa màu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho hay do có mưa liên tục với lượng lớn, nước từ các khu vực cao đổ dồn xuống khiến một số nơi trũng thấp như thôn Thạnh Hội, thôn Đông Hòa... các vùng ven sông, các con suối và một số tuyến đường bị ngập.

Tuy nhiên tình trạng ngập chủ yếu xảy ra cục bộ vài nơi, nước dâng trong thời gian ngắn rồi rút nhanh, đến sáng nay nước đã rút. Qua nắm thông tin các địa bàn mưa lớn và nước dâng chưa gây thiệt hại đáng kể về nông nghiệp, tài sản người dân.

Đắk Lắk mưa lớn gây sạt lở đường, vùng trũng ven sông Ba bị ngập - Ảnh 2.

Một phần đường đi bị cuốn trôi, xói lở khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn - Ảnh: A.T

Đắk Lắk mưa lớn gây sạt lở đường, vùng trũng ven sông Ba bị ngập - Ảnh 3.

Sau đó tuyến đường đã được đổ đất, khắc phục vào trưa cùng ngày - Ảnh: A.T

Đắk Lắk mưa lớn gây sạt lở đường, vùng trũng ven sông Ba bị ngập - Ảnh 4.

Các khu vực trũng thấp, ven sông tại xã Sơn Hòa bị nước dâng gây ngập - Ảnh cắt từ clip

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 31-10, nhiều khu vực tại Đắk Lắk ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực địa hình dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất bởi mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây thiệt hại các công trình dân sinh, làm ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội. Người dân tại khu vực sườn dốc, ven sông, suối nhỏ cần đặc biệt chú ý diễn biến mưa lớn và các dấu hiệu bất thường của địa hình.

Đắk Lắk mưa lớn gây sạt lở đường, vùng trũng ven sông Ba bị ngập - Ảnh 5.Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa lớn, có nơi trên 250mm

Dự báo từ chiều tối mai (27-10) đến 29-10, ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa lớn trên 250mm. Khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trong chiều tối nay.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: nước lũ Mưa lớn sông Ba xói lở

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