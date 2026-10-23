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Đèo Khánh Lê dừng xe từng đợt 30 phút để xử lý sạt lở, người đi đường chú ý

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Lực lượng chức năng sẽ dừng xe theo từng đợt trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) để khắc phục các vị trí sạt lở.

Dừng xe theo từng đợt trên đèo Khánh Lê , người dân chú ý lộ trình - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dọn dẹp đất, đá tại một vị trí sạt lở trên tuyến đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 23-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đang triển khai việc dừng xe theo từng đợt để khắc phục các vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê (nằm trên tuyến quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, mỗi đợt dừng xe kéo dài khoảng 30 phút để lực lượng chức năng dọn dẹp đất, đá trên mái ta luy dương, đây là hoạt động thi công theo kế hoạch, không phải xuất hiện điểm sạt lở mới như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện nay nhà thầu đang xử lý mái núi, khoan neo và phủ lưới gia cố những vị trí có nguy cơ đất, đá rơi xuống mặt đường, việc thi công được thực hiện theo từng đợt, kết hợp thu dọn hiện trường để tổ chức cho phương tiện lưu thông.

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Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, dự kiến trong tháng 11 sẽ cơ bản hoàn tất công tác khắc phục các vị trí sạt lở trên tuyến đèo Khánh Lê.

Trước đó, đợt mưa lũ tháng 11-2025 đã gây ra gần 100 điểm sạt lở đèo Khánh Lê, trong đó hơn 50 điểm tắc hoàn toàn.

Lực lượng chức năng phải thu dọn đất đá ngày đêm để thông tuyến tạm thời, nhưng tuyến đèo vẫn chưa đảm bảo an toàn vào ban đêm và bị cấm lưu thông từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tuyến đường có đèo Khánh Lê với nhiều khúc cua quanh co, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đỉnh đèo cao hơn 1.700m so với mực nước biển.

Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông. Cuối năm 2025, trên đèo Khánh Lê xuất hiện gần 100 điểm sạt lở. Trong số này, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng đã làm 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Dừng xe theo từng đợt trên đèo Khánh Lê , người dân chú ý lộ trình - Ảnh 3.Đã cắm 3 bảng thông báo dưới chân đèo Khánh Lê để tài xế chủ động

Trước các ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ và người dân, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã lắp bảng hướng dẫn lộ trình, thông báo từ xa việc cấm đường dưới chân đèo Khánh Lê.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Sạt lở ​​Khánh Hòa Mưa lũ đèo Khánh Lê quốc lộ 27C

    Dòng sự kiện: Sạt lở

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