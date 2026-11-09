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Hôm nay, miền Bắc mưa rét, miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 9-11, ở miền Bắc, bao gồm Hà Nội, trời chuyển rét kèm theo mưa dông trong ngày, còn miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn kéo dài tới hết 11-11.

- Ảnh 1.

Từ ngày 9-11, miền Bắc chuyển rét - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm 9-11, không khí lạnh (gió mùa đông bắc) đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. 

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Dự báo ngày 9-11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. 

Từ hôm nay (9-11), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. 

Khu vực Hà Nội sáng 9-11, trời đang có mưa dông kèm theo gió đông bắc, nhiệt độ lúc 4h sáng giảm xuống 21 độ C, trời lạnh.

Dự báo trong ngày hôm nay nhiệt độ tiếp tục giảm thấp xuống khoảng 17-18 độ C, trời chuyển rét và có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trong sáng 9-11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ sáng sớm đến sáng 9-11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. 

Ngoài ra, trong ngày 9-11, các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 9-11, ở phía nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. 

Ngày và đêm 9-11, khu vực Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. 

Từ ngày 9-11 đến đêm 10-11, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. 

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. 

Ngày và đêm 11-11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

- Ảnh 2.Vài ngày nữa miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay

Khoảng ngày 8 đến 9-11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay và mưa lớn ở Trung Bộ.


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    Chủ đề: gió mùa đông bắc MƯA RÉT không khí lạnh Mưa lớn thời tiết Hà Nội

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