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Thời tiết hôm nay 9-11: Bắc Bộ rét 13 độ C; Nam Bộ ngày oi, chiều mưa vài nơi

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 9-11, thời tiết Bắc Bộ rét kèm mưa. Nam Bộ trời oi, có mưa chiều, Trung Bộ mưa to.

Thời tiết hôm nay 9-11: Bắc Bộ rét 13 độ C, Nam Bộ ngày oi, chiều mưa vài nơi - Ảnh 1.

Thời tiết Bắc Bộ rét kèm mưa - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 8-11 đến ngày 9-11, thời tiết phía nam tỉnh Nghệ An mưa to và dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 8-11 đến đêm 9-11, Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9-11 đến 10-11, phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 60-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 8-11 đến ngày 9-11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía bắc tỉnh Nghệ An mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Nam Bộ nhiều mây, chiều tối có mưa rào. Từ hôm nay mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao, mực nước cao nhất có thể đạt 4,05 - 4,1m vào các ngày 9 đến 11-11. Cùng với đó mực nước trên các sông rạch cũng lên cao.

Triều cường khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 9-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-19 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 9-11: Bắc Bộ rét 13 độ C, Nam Bộ ngày oi, chiều mưa vài nơi - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 9-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 9-11: Bắc Bộ rét 13 độ C, Nam Bộ ngày oi, chiều mưa vài nơi - Ảnh 4.Dự báo thời tiết từ 8-11 đến 14-11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Tuần này, Bắc Bộ đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa lạnh năm nay. Trung Bộ mưa, còn Nam Bộ có đợt triều cường.

 

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    Chủ đề: Mưa dông Dự báo thời tiết thời tiết thời tiết hôm nay

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

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