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Ngày mai 8-11, dự báo TP.HCM mưa lớn, nước sông Sài Gòn cao theo triều cường

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Sự hoạt động mạnh lên của hội tụ gió khiến thời tiết TP.HCM và Nam Bộ trong ngày mai 8-11 sẽ tăng mưa, ngoài ra triều cường cũng bắt đầu lên.

- Ảnh 1.

Mưa kết hợp triều cường có thể khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM và Nam Bộ ngập - Ảnh: T.L.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong ngày 8-11, hội tụ gió đông ẩm khả năng sẽ hoạt động tốt hơn, nên thời tiết Nam Bộ và TP.HCM sẽ tăng mưa cả về diện và lượng.

Dự báo diện mưa có thể đạt trên một nửa diện tích khu vực, có nơi mưa to. Sau đó sang ngày 9-11, dưới tác động của gió mùa đông bắc hoạt động mạnh lên, nhiễu động gió sẽ suy yếu, mưa giảm và chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên hệ thống sông Sài Gòn, mực nước sông đang lên dần theo kỳ triều cường. Đỉnh triều cao nhất đợt này tại các trạm sẽ xuất hiện vào ngày 9 đến 11-11 (tức mùng 1 đến mùng 3 tháng mười âm lịch) và có khả năng lên mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể lên mức 1,65m đến 1,7m (cao trên báo động 3 khoảng 0,05m đến 0,1m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h đến 6h và 16h đến 18h.

Trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,75m đến 1,8m (cao trên báo động 3 khoảng 0,15m đến 0,2m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5h đến 7h và 17h đến 19h.

Vùng ven biển Nam Bộ, triều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế, xã hội.

Ngoài ra cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Trong hôm nay, thời tiết biển Nam Bộ xấu. Trên vùng biển TP.HCM (gồm trạm Côn Đảo và DK1-7), gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ đến động. Ngoài ra thời tiết có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trên vùng biển khác, gió đông bắc ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, giật cấp 7-8. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi.

- Ảnh 3.Vài ngày nữa miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay

Khoảng ngày 8 đến 9-11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay và mưa lớn ở Trung Bộ.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: thời tiết Sông Sài Gòn Triều cường trạm Nhà Bè dự báo thời tiết

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