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Nam Bộ, TP.HCM ngày mai mưa nhiều, gió đẩy nước làm triều cường dâng cao

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

3 ngày cuối tuần thời tiết Nam Bộ và TP.HCM sẽ tăng mưa do sự khuếch tán của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió, thêm vào đó triều cường cũng dâng cao do gió đông bắc đẩy nước từ cửa sông vào nội đồng.

Nam Bộ, TP.HCM mưa nhiều ngày mai, gió đẩy nước làm triều cường dâng cao - Ảnh 1.

TP.HCM và Nam Bộ trong những ngày tới mưa nắng thay đổi liên tục kèm triều cường cao - Ảnh: T.L

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết miền Nam và TP.HCM trong 3 ngày tới diễn biến mưa tăng dần và triều cường cũng đạt đỉnh.

Trong những ngày tới, dưới tác động đan xen giữa nhiễu động gió đông và áp cao lục địa tăng cường (không khí lạnh), thời tiết khu vực sẽ có những thay đổi liên tục về mưa.

Trong hôm nay 7-11, thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực dao động từ 32-35 độ C, trong ngày có những lúc trời oi bức khó chịu. Từ chiều đến tối chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi.

Tâm mưa dự báo ở Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, dọc biên giới Tây Nam và phía bắc TP Đồng Nai. TP.HCM mưa không nhiều, phía trung tâm và ven biển không mưa.

Ngày mai 8-11, ngày vẫn nắng nhưng chiều đến tối mưa tăng nhẹ về diện và lượng. Những cơn mưa rào rải rác xuất hiện nhiều hơn, có nơi mưa to và dông. Tâm mưa dự báo ở Cà Mau và dọc biên giới Tây Nam, phía bắc Tây Ninh và TP Đồng Nai.

Ngày 9-11, không khí lạnh tăng cường mạnh, gió đông bắc có cường độ mạnh làm các nhiễu động suy yếu nên mưa giảm hẳn, chủ yếu mưa dông cục bộ. Ngày nắng dịu hơn, nhiệt độ giảm nhẹ về ngưỡng 31-34 độ C.

Ngoài ra, mực nước trên các sông và kênh rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Trong những ngày tới đề phòng khả năng xuất hiện ngập ở khu vực ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối, gió đông bắc có thể đẩy nước làm đỉnh triều cao hơn dự báo.

Trên hệ thống sông Sài Gòn, đỉnh triều cao nhất đợt này tại các trạm sẽ xuất hiện vào ngày 9 đến 11-11 (tức mùng 1 đến mùng 3 tháng mười âm lịch) và có khả năng lên mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể lên mức 1,65 đến 1,7m (cao trên báo động 3 khoảng 0,05 đến 0,1m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 đến 6h và 16 đến 18h.

Trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,75 đến 1,8m ( cao trên báo động 3 khoảng 0,15 đến 0,2m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 đến 7h và 17 đến 19h.

Bao giờ Nam Bộ hết mùa mưa?

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện El Nino tiếp tục hoạt động với cường độ rất mạnh khiến mùa mưa miền Nam kết thúc sớm. Lượng mưa ngay khi vào mùa khô đã hụt so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ tăng cao hơn 1,3 độ C.

Cụ thể dự báo tổng lượng mưa tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm, mưa xuất hiện nhiều hơn trong tuần đầu, tuần giữa và cuối tháng mưa giảm dần (mùa mưa kết thúc trong nửa đầu tháng 11).

Nam Bộ, TP.HCM mưa nhiều ngày mai, gió đẩy nước làm triều cường dâng cao - Ảnh 3.El Nino có thể mạnh nhất hơn 70 năm, đỉnh điểm vào tháng 12

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo El Nino đang mạnh lên nhanh chóng, có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất kể từ năm 1950, kéo theo nguy cơ nắng nóng, hạn hán và lũ lụt gia tăng trên toàn cầu.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: Hạn mặn el nino Thủ Dầu Một mưa to Triều cường

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