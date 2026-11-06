Không khí lạnh mạnh gây mưa lớn miền Trung, có nơi trên 700mm

Dự báo khu vực miền Trung có mưa lớn do không khí lạnh mạnh - Ảnh: C. TUỆ

Chiều 6-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi thông tin cảnh báo về khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 8 đến 11-11, do không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông 2026-2027.

Cụ thể, hiện nay đang có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Dự báo từ khoảng chiều tối đến tối 8-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và tác động của địa hình trên cao, nên từ đêm 8 đến đêm 9-11, khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9 đến đêm 11-11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8-11, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét từ 9-11.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Đây được đánh giá là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều tối 8 đến sáng 9-11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9-11, trời thủ đô chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 16-19 độ C, ban ngày cao nhất 24-26 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 8-11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 9-11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên chiều tối và đêm 6-11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.