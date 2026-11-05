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Vài ngày nữa miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Khoảng ngày 8 đến 9-11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay và mưa lớn ở Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027 - Ảnh 1.

Từ đêm 5-11, miền Bắc khả năng có mưa rào và dông vài nơi do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 5-11, dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong những ngày sắp tới, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc (không khí lạnh) mạnh.

Qua theo dõi và phân tích các hình thế thời tiết cùng các sản phẩm dự báo thời tiết, khoảng ngày 8 đến 9-11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Theo ông Tuấn Anh, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết miền Bắc sẽ chuyển biến rõ rệt. 

Cụ thể ngày 8 và 9-11, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. 

Từ ngày 9-11, nhiệt độ giảm mạnh với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Thứ hai, gió mùa đông bắc cũng gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển. Dự báo từ đêm 8 đến 12-11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m.

Đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m.

Thứ ba, nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và tác động của địa hình trong khoảng từ ngày 9 đến 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng có mưa lớn diện rộng.

Để chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết do không khí lạnh mạnh gây ra, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kính.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng cần theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Đồng thời thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đối với mưa lớn ở Trung Bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Giai đoạn từ đêm 5-11 sang ngày 6-11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, ở các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 5-11 và ngày 6-11 có mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027 - Ảnh 2.Miền Bắc sắp đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung mưa lớn

Dự báo cuối tuần nay (8 đến 9-11), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc) mạnh, khả năng gây ra đợt rét, lạnh nhất từ đầu mùa, còn miền Trung mưa lớn diện rộng.

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    Chủ đề: Gió mùa đông bắc mùa đông không khí lạnh mạnh mưa lớn rét diện rộng

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