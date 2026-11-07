Hồ chứa Quảng Ngãi mới tích nước 25-57%, sắp đón đợt mưa lớn nhất năm

Hồ thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước từ ngày 1-11 - Ảnh: T.M.

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 11660 gửi các sở, ngành, đơn vị và địa phương về việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với các loại hình thiên tai trong 10 ngày tới, đặc biệt là điều tiết hồ chứa, tích nước hợp lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hồ chứa thiếu nước, tỉnh yêu cầu tích nước hợp lý

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ảnh hưởng của El Niño khiến nguồn nước tại nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn phía Đông tỉnh đang ở mức rất thấp, đặt ra áp lực bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô 2026-2027.

Theo thống kê, 24 hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý hiện mới tích nước từ 25-57% tổng dung tích thiết kế. Đây là mức tích nước thấp trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa khô, khiến việc chủ động điều tiết và bổ sung nguồn nước trở thành yêu cầu cấp thiết.

Để ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Niño, ba nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh gồm Đắkđrinh, Nước Trong và Núi Ngang đã được yêu cầu dừng phát điện để tích nước.

Trong công văn mới nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn công trình; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định, đặc biệt đối với các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ.

Đáng chú ý, việc vận hành hồ chứa phải được tính toán hợp lý, vừa bảo đảm an toàn trước các tình huống mưa lũ, vừa tranh thủ tích nước để phục vụ cấp nước cho mùa khô năm 2026-2027.

Quảng Ngãi sắp có đợt mưa lớn, đây là tin vui cho tình hình thiếu hụt nguồn nước hiện nay - Ảnh: T.M.

Tin vui khi Quảng Ngãi sắp đón đợt mưa lớn

Giữa lúc nhiều hồ chứa đang thiếu nước, dự báo thời tiết những ngày tới mang đến tín hiệu tích cực về khả năng bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ ngày 9 đến 11-11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn, được dự báo là đợt mưa lớn nhất trong năm.

Cụ thể, lượng mưa cả đợt tại các xã ven biển, đồng bằng và các xã miền núi phía Đông Bắc tỉnh có thể đạt 300-500mm; các xã còn lại ở phía Đông tỉnh phổ biến 150-350mm. Các xã phía Tây tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Lượng mưa dự báo khá lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa, góp phần cải thiện tình trạng thiếu nước hiện nay, tạo điều kiện để các đơn vị thủy lợi, thủy điện chủ động tích trữ nước phục vụ mùa khô sắp tới.

Tuy nhiên, đây cũng là đợt mưa tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc là rất cao.

Trên biển, từ đêm 8-11 đến ngày 12-11, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trước tình hình này, tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, giám sát hoạt động vận tải trên biển, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đợt mưa sắp tới được kỳ vọng giúp cải thiện nguồn nước đang thiếu hụt tại các hồ chứa. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải chủ động phương án đón mưa, điều tiết hồ chứa an toàn, không để việc tích nước phục vụ mùa khô làm gia tăng rủi ro cho vùng hạ du.