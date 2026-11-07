Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hồ chứa Quảng Ngãi mới tích nước 25-57%, sắp đón đợt mưa lớn nhất năm

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Trong bối cảnh El Niño khiến nhiều hồ chứa ở Quảng Ngãi thiếu nước nghiêm trọng, tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động điều tiết, tích nước hợp lý. Dự báo từ ngày 9 đến 11-11, địa phương sẽ đón đợt mưa lớn nhất năm, lượng mưa có nơi lên đến 500mm.

Hồ chứa Quảng Ngãi mới tích nước 25-57%, sắp đón đợt mưa lớn nhất năm - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước từ ngày 1-11 - Ảnh: T.M.

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 11660 gửi các sở, ngành, đơn vị và địa phương về việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với các loại hình thiên tai trong 10 ngày tới, đặc biệt là điều tiết hồ chứa, tích nước hợp lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hồ chứa thiếu nước, tỉnh yêu cầu tích nước hợp lý

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ảnh hưởng của El Niño khiến nguồn nước tại nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn phía Đông tỉnh đang ở mức rất thấp, đặt ra áp lực bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô 2026-2027.

TIN LIÊN QUAN

Theo thống kê, 24 hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý hiện mới tích nước từ 25-57% tổng dung tích thiết kế. Đây là mức tích nước thấp trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa khô, khiến việc chủ động điều tiết và bổ sung nguồn nước trở thành yêu cầu cấp thiết.

Để ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Niño, ba nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh gồm Đắkđrinh, Nước Trong và Núi Ngang đã được yêu cầu dừng phát điện để tích nước.

Trong công văn mới nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn công trình; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định, đặc biệt đối với các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ.

Đáng chú ý, việc vận hành hồ chứa phải được tính toán hợp lý, vừa bảo đảm an toàn trước các tình huống mưa lũ, vừa tranh thủ tích nước để phục vụ cấp nước cho mùa khô năm 2026-2027.

Hồ chứa Quảng Ngãi mới tích nước 25-57%, sắp đón đợt mưa lớn nhất năm - Ảnh 2.

Quảng Ngãi sắp có đợt mưa lớn, đây là tin vui cho tình hình thiếu hụt nguồn nước hiện nay - Ảnh: T.M.

Tin vui khi Quảng Ngãi sắp đón đợt mưa lớn

Giữa lúc nhiều hồ chứa đang thiếu nước, dự báo thời tiết những ngày tới mang đến tín hiệu tích cực về khả năng bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ ngày 9 đến 11-11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn, được dự báo là đợt mưa lớn nhất trong năm.

Cụ thể, lượng mưa cả đợt tại các xã ven biển, đồng bằng và các xã miền núi phía Đông Bắc tỉnh có thể đạt 300-500mm; các xã còn lại ở phía Đông tỉnh phổ biến 150-350mm. Các xã phía Tây tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Lượng mưa dự báo khá lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa, góp phần cải thiện tình trạng thiếu nước hiện nay, tạo điều kiện để các đơn vị thủy lợi, thủy điện chủ động tích trữ nước phục vụ mùa khô sắp tới.

Tuy nhiên, đây cũng là đợt mưa tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc là rất cao.

Trên biển, từ đêm 8-11 đến ngày 12-11, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trước tình hình này, tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, giám sát hoạt động vận tải trên biển, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đợt mưa sắp tới được kỳ vọng giúp cải thiện nguồn nước đang thiếu hụt tại các hồ chứa. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải chủ động phương án đón mưa, điều tiết hồ chứa an toàn, không để việc tích nước phục vụ mùa khô làm gia tăng rủi ro cho vùng hạ du.

Hồ chứa Quảng Ngãi mới tích nước 25-57%, sắp đón đợt mưa lớn nhất năm - Ảnh 4.El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa

El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh có dung tích thiết kế hơn 248 triệu m³, lớn nhất khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước. Hiện mực nước hồ xấp xỉ mực nước chết.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: el nino hồ thuỷ điện mưa lớn hồ chứa

    Dòng sự kiện: El Nino trở lại

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất