Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, gấp rút ứng phó El Niño

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Dù đang ở cao điểm mùa mưa, nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn tại phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mới tích được lượng nước thấp, thậm chí có hồ chỉ còn cách mực nước chết vài mét.

Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, Quảng Ngãi gấp rút ứng phó El Niño - Ảnh 1.

Nhiều hồ chứa nước ở Quảng Ngãi vẫn chưa tích đầy dù đang giữa mùa mưa - Ảnh: T.M.

Trước dự báo El Niño sẽ diễn biến khốc liệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị quản lý thủy lợi và chủ các hồ chứa chủ động tích nước, điều chỉnh sản xuất, phòng ngừa hạn hán và thiếu nước trong mùa khô 2026-2027.

Nhiều hồ chứa lớn mới tích được 25-57% dung tích

Giữa mùa mưa nhưng mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở Quảng Ngãi vẫn ở mức thấp. Đáng chú ý, hồ thủy điện Đakđrinh có dung tích thiết kế 248 triệu m³, hiện mực nước chỉ đạt cao trình 380m, cao hơn mực nước chết khoảng 3m.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều hồ thủy lợi. Theo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, 24 hồ chứa nước do đơn vị quản lý ở phía Đông tỉnh hiện mới tích được khoảng 54% tổng dung tích thiết kế.

Trong đó, hồ Nước Trong đạt 57,4%, hồ Núi Ngang đạt 34,7%, hồ An Thọ đạt 34,5%, còn hồ Liệt Sơn chỉ đạt 25,1%.

TIN LIÊN QUAN

Tại hồ Nước Trong, hồ chứa lớn nhất phía Đông tỉnh, nằm trên địa bàn xã Sơn Hà, mực nước hiện thấp hơn 12,43m so với mực nước dâng bình thường. 

Hồ có dung tích thiết kế gần 290 triệu m³, giữ vai trò điều tiết nguồn nước tưới cho hơn 50.000ha đất nông nghiệp ở hạ lưu sông Trà Khúc, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất công nghiệp tại hai khu công nghiệp Tịnh Phong và VSIP.

"Để chủ động ứng phó với El Niño, công ty đã kiến nghị dừng phát điện tại Nhà máy thủy điện Nước Trong, đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho phép tích nước sớm. Đơn vị cũng xây dựng phương án tưới luân phiên ngay từ vụ đông xuân sắp tới", đại diện đơn vị thông tin.

Tại hồ Núi Ngang, xã Ba Động, mực nước hiện ở cao trình 55,19m, thấp hơn 5,81m so với mực nước dâng bình thường. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lưu lượng nước về hồ trong tháng 11 chỉ khoảng 4,4-8,8m³/s.

Trong khi đó, hồ Liệt Sơn, phường Đức Phổ, mới tích được khoảng 25% dung tích thiết kế. Nếu nguồn nước tiếp tục thiếu hụt, khu vực hạ lưu sông Trà Câu có nguy cơ thiếu nước.

Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, Quảng Ngãi gấp rút ứng phó El Niño - Ảnh 3.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị quản lý và chủ hồ lên phương án tích nước, ứng phó hạn ngay giữa mùa mưa - Ảnh: T.M.

Ba nhà máy thủy điện dừng phát điện để tích nước chống hạn

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đến ngày 5-11, ba nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh gồm Đăkđrinh, Nước Trong và Núi Ngang đã dừng phát điện để tập trung tích trữ nước.

Ông Nguyễn Duy Nghĩa, trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh, cho biết việc ngừng phát điện để tích nước gây khó khăn cho sản xuất điện, nhưng doanh nghiệp chấp hành chỉ đạo của các bộ, ngành và UBND tỉnh nhằm góp phần bảo đảm nguồn nước sản xuất năm 2027.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đã đề nghị Thủy điện Nước Trong và Thủy điện Núi Ngang ngừng phát điện từ ngày 3-11 để ưu tiên tích nước. Dự kiến đến ngày 5-12, khi bắt đầu mở nước phục vụ vụ đông xuân, các nhà máy mới tiếp tục phát điện trở lại.

Song song với việc tích nước, công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và tổ chức tưới luân phiên. Ưu tiên bảo đảm nước cho sinh hoạt và những diện tích sản xuất có nguy cơ thiếu nước cao.

Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, Quảng Ngãi gấp rút ứng phó El Niño - Ảnh 4.

Hồ thủy điện Đăkđrinh đã ngừng phát điện và chủ động tích nước từ ngày 1-11 nhưng đến nay chỉ đạt cao trình 380m, cao hơn mực nước chết khoảng 3m - Ảnh: M.H.

Ngày 4-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Niño.

Tỉnh yêu cầu thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi và công trình cấp nước; xây dựng phương án ứng phó theo nhiều kịch bản, kể cả trường hợp nguồn nước bất lợi hơn dự báo.

Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, Quảng Ngãi gấp rút ứng phó El Niño - Ảnh 5.

Hồ chứa nước Nước Trong là hồ chứa lớn nhất phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mới đạt 57,4% dung tích - Ảnh: T.M.

Dự báo El Niño tiếp tục duy trì cường độ mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trạng thái El Niño được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Quảng Ngãi chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trên lưu vực sông Trà Khúc. Theo đánh giá của bộ, dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc lưu vực trong các tháng 6-8 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 25-64%.

Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, Quảng Ngãi gấp rút ứng phó El Niño - Ảnh 6.El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa

El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh có dung tích thiết kế hơn 248 triệu m³, lớn nhất khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước. Hiện mực nước hồ xấp xỉ mực nước chết.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thủy điện hồ chứa hạn El Nino

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất