Hồ chứa cạn giữa mùa mưa, gấp rút ứng phó El Niño

Nhiều hồ chứa nước ở Quảng Ngãi vẫn chưa tích đầy dù đang giữa mùa mưa - Ảnh: T.M.

Trước dự báo El Niño sẽ diễn biến khốc liệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị quản lý thủy lợi và chủ các hồ chứa chủ động tích nước, điều chỉnh sản xuất, phòng ngừa hạn hán và thiếu nước trong mùa khô 2026-2027.

Nhiều hồ chứa lớn mới tích được 25-57% dung tích

Giữa mùa mưa nhưng mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở Quảng Ngãi vẫn ở mức thấp. Đáng chú ý, hồ thủy điện Đakđrinh có dung tích thiết kế 248 triệu m³, hiện mực nước chỉ đạt cao trình 380m, cao hơn mực nước chết khoảng 3m.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều hồ thủy lợi. Theo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, 24 hồ chứa nước do đơn vị quản lý ở phía Đông tỉnh hiện mới tích được khoảng 54% tổng dung tích thiết kế.

Trong đó, hồ Nước Trong đạt 57,4%, hồ Núi Ngang đạt 34,7%, hồ An Thọ đạt 34,5%, còn hồ Liệt Sơn chỉ đạt 25,1%.

Tại hồ Nước Trong, hồ chứa lớn nhất phía Đông tỉnh, nằm trên địa bàn xã Sơn Hà, mực nước hiện thấp hơn 12,43m so với mực nước dâng bình thường.

Hồ có dung tích thiết kế gần 290 triệu m³, giữ vai trò điều tiết nguồn nước tưới cho hơn 50.000ha đất nông nghiệp ở hạ lưu sông Trà Khúc, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất công nghiệp tại hai khu công nghiệp Tịnh Phong và VSIP.

"Để chủ động ứng phó với El Niño, công ty đã kiến nghị dừng phát điện tại Nhà máy thủy điện Nước Trong, đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho phép tích nước sớm. Đơn vị cũng xây dựng phương án tưới luân phiên ngay từ vụ đông xuân sắp tới", đại diện đơn vị thông tin.

Tại hồ Núi Ngang, xã Ba Động, mực nước hiện ở cao trình 55,19m, thấp hơn 5,81m so với mực nước dâng bình thường. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lưu lượng nước về hồ trong tháng 11 chỉ khoảng 4,4-8,8m³/s.

Trong khi đó, hồ Liệt Sơn, phường Đức Phổ, mới tích được khoảng 25% dung tích thiết kế. Nếu nguồn nước tiếp tục thiếu hụt, khu vực hạ lưu sông Trà Câu có nguy cơ thiếu nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị quản lý và chủ hồ lên phương án tích nước, ứng phó hạn ngay giữa mùa mưa - Ảnh: T.M.

Ba nhà máy thủy điện dừng phát điện để tích nước chống hạn

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đến ngày 5-11, ba nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh gồm Đăkđrinh, Nước Trong và Núi Ngang đã dừng phát điện để tập trung tích trữ nước.

Ông Nguyễn Duy Nghĩa, trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh, cho biết việc ngừng phát điện để tích nước gây khó khăn cho sản xuất điện, nhưng doanh nghiệp chấp hành chỉ đạo của các bộ, ngành và UBND tỉnh nhằm góp phần bảo đảm nguồn nước sản xuất năm 2027.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đã đề nghị Thủy điện Nước Trong và Thủy điện Núi Ngang ngừng phát điện từ ngày 3-11 để ưu tiên tích nước. Dự kiến đến ngày 5-12, khi bắt đầu mở nước phục vụ vụ đông xuân, các nhà máy mới tiếp tục phát điện trở lại.

Song song với việc tích nước, công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và tổ chức tưới luân phiên. Ưu tiên bảo đảm nước cho sinh hoạt và những diện tích sản xuất có nguy cơ thiếu nước cao.

Hồ thủy điện Đăkđrinh đã ngừng phát điện và chủ động tích nước từ ngày 1-11 nhưng đến nay chỉ đạt cao trình 380m, cao hơn mực nước chết khoảng 3m - Ảnh: M.H.

Ngày 4-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Niño.

Tỉnh yêu cầu thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi và công trình cấp nước; xây dựng phương án ứng phó theo nhiều kịch bản, kể cả trường hợp nguồn nước bất lợi hơn dự báo.

Hồ chứa nước Nước Trong là hồ chứa lớn nhất phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mới đạt 57,4% dung tích - Ảnh: T.M.

Dự báo El Niño tiếp tục duy trì cường độ mạnh Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trạng thái El Niño được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước... Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Quảng Ngãi chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trên lưu vực sông Trà Khúc. Theo đánh giá của bộ, dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc lưu vực trong các tháng 6-8 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 25-64%.

El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh phải dừng phát điện giữa mùa mưa El Nino khốc liệt, hồ thủy điện Đăkđrinh có dung tích thiết kế hơn 248 triệu m³, lớn nhất khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phải dừng phát điện giữa mùa mưa để tích nước. Hiện mực nước hồ xấp xỉ mực nước chết.



