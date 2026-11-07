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Dông lốc quét qua Đồng Tháp, 15 nhà sập, tốc mái, 2 trụ điện gãy đổ

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Ngày 7-11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, gây sập và tốc mái 15 căn nhà, gãy 2 trụ điện.

Dông lốc gây sập và tốc mái 15 căn nhà ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Dông lốc gây sập 2 căn nhà và tốc mái 13 căn nhà ở Đồng Tháp - Ảnh: XUÂN TIÊN

Theo đó, cơn mưa dông vào đêm 6-11 trên địa bàn nhiều xã phường của tỉnh Đồng Tháp như: xã Tháp Mười, xã Mỹ Quí, phường Mỹ Trà, xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ An Hưng, xã Tân Dương, xã Hòa Long, xã Ba Sao, phường Cao Lãnh, phường Sa Đéc, phường Mỹ Ngãi, phường Mỹ Trà...

Tại xã Trường Xuân, giông lốc làm sập 2 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 13 căn; gãy 2 trụ điện trung thế, nhiều cây xanh ngã đổ, gây cản trở giao thông trên các tuyến ĐT845, ĐT844 và một số tuyến đường trung tâm xã.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 38 vụ giông lốc, ước tổng thiệt hại hơn 7,1 tỉ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh, 17 căn nhà bị sập, 343 căn bị tốc mái; 19 trụ điện bị gãy đổ. 

Ngoài ra, nhiều công trình công cộng, trường học, khu di tích và tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Trong sản xuất nông nghiệp, giông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu, 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối và gãy nhánh 80 cây sầu riêng.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống cây trồng, bảo đảm an toàn khi có mưa giông, lốc xoáy và sấm sét.

Dông lốc gây sập và tốc mái 15 căn nhà ở Đồng Tháp - Ảnh 2.Hơn 4.200 hecta lúa ở Cà Mau bị ngập do mưa lớn kéo dài kèm dông lốc

Mưa lớn kèm dông lốc kéo dài từ ngày 19 đến 25-9 đã làm ngập hơn 4.200ha lúa, nhiều diện tích hoa màu, đê bao cùng hàng chục căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ảnh hưởng.

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    Chủ đề: dông lốc sập nhà tỉnh Đồng Tháp tốc mái

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