Dông lốc quét qua Đồng Tháp, 15 nhà sập, tốc mái, 2 trụ điện gãy đổ

Dông lốc gây sập 2 căn nhà và tốc mái 13 căn nhà ở Đồng Tháp - Ảnh: XUÂN TIÊN

Theo đó, cơn mưa dông vào đêm 6-11 trên địa bàn nhiều xã phường của tỉnh Đồng Tháp như: xã Tháp Mười, xã Mỹ Quí, phường Mỹ Trà, xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ An Hưng, xã Tân Dương, xã Hòa Long, xã Ba Sao, phường Cao Lãnh, phường Sa Đéc, phường Mỹ Ngãi, phường Mỹ Trà...

Tại xã Trường Xuân, giông lốc làm sập 2 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 13 căn; gãy 2 trụ điện trung thế, nhiều cây xanh ngã đổ, gây cản trở giao thông trên các tuyến ĐT845, ĐT844 và một số tuyến đường trung tâm xã.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 38 vụ giông lốc, ước tổng thiệt hại hơn 7,1 tỉ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh, 17 căn nhà bị sập, 343 căn bị tốc mái; 19 trụ điện bị gãy đổ.

Ngoài ra, nhiều công trình công cộng, trường học, khu di tích và tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Trong sản xuất nông nghiệp, giông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu, 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối và gãy nhánh 80 cây sầu riêng.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống cây trồng, bảo đảm an toàn khi có mưa giông, lốc xoáy và sấm sét.