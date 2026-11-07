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Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập

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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, vùng núi Bắc Bộ đêm qua mưa lớn. Tại xã Bắc Hà (Lào Cai), 38 nhà dân bị ngập, đường giao thông bị chia cắt.

Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đưa ô tô ra khỏi khu vực ngập sâu - Ảnh: HÙNG VÕ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua đến sáng nay 7-11, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu như Hồng Thu (Lai Châu) 194mm, Cao Sơn (Lào Cai) 164mm, Cần Yên (Cao Bằng) 156mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 143mm…

Thông tin từ xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đến 7h45 sáng 7-11, mưa lớn cục bộ gây ảnh hưởng nhà ở của người dân tại 9 thôn thuộc khu vực trung tâm và khu Na Hối, Thải Giàng Phố.

Trong đó có 38 hộ bị ngập nhà, một hộ sập tường nhà, một hộ sạt đất vào tường nhà, giao thông chia cắt, ngập đoạn cầu đường 20-9, ngầm tràn và khu vực cầu Tà Chải. Ngoài ra một số diện tích hoa màu bị ngập úng, thiệt hại.

Tại xã Cao Sơn (tỉnh Lào Cai), mưa lớn khiến 2 hộ dân tại thôn La Pan Tẩn và thôn Tả Thàng bị bùn đất, nước tràn vào nhà.

Về giao thông, tỉnh lộ 154, đoạn qua thôn Pa Cheo Phìn xảy ra sạt lở khoảng 60m³ đất đá, khu vực ngầm tràn thôn Ngải Phóng Chồ ngập sâu gần 2m, khiến xe cộ không thể qua lại. Tuyến đường Cao Sơn - Lùng Chéng và khu vực từ thôn Sảng Lùng Chéng cũ đi thôn Sả Lùng Chéng cũ xuất hiện nhiều điểm sạt lở, với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.290m³. Tuyến La Pan Tẩn - Mường Lum cũng bị sạt lở, hư hỏng mặt đường dài khoảng 60m.

Ngay sau sự việc, UBND xã Bắc Hà và xã Cao Sơn đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, triển khai phương châm "bốn tại chỗ". 

Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã bố trí lực lượng trực tại các điểm ngầm tràn, sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân qua lại, đồng thời hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi mưa to trên 80mm. 

Dự báo khoảng ngày mai (8-11), không khí lạnh mạnh hơn được tăng cường xuống nước ta, từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9-11, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó mưa lớn dịch chuyển vào khu vực Trung Bộ.

Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập - Ảnh 3.
Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập - Ảnh 4.
Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập - Ảnh 5.
Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập - Ảnh 6.

Mưa lớn gây ngập, ảnh hưởng đến giao thông - Ảnh: LÀO CAI

Cụ thể, từ đêm 8 đến đêm 9-11, khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. 

Từ ngày 9-11 đến đêm 11-11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250 - 450mm, cục bộ có nơi trên 700mm. 

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Đồng thời mưa lớn cục bộ khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn do không khí lạnh, gần 40 nhà dân ở Lào Cai bị ngập úng - Ảnh 7.Vài ngày nữa miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay

Khoảng ngày 8 đến 9-11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay và mưa lớn ở Trung Bộ.

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    Chủ đề: Mưa lớn ngập úng Không khí lạnh Bắc Hà

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