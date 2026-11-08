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Thời sự

Từ ngày mai, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài 3 ngày

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Từ ngày mai Đà Nẵng có mưa lớn diện rộng kéo dài 3 ngày với tổng lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 550mm. Thành phố lưu ý đặc biệt đến các địa phương khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu.

Từ ngày mai, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài 3 ngày - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài, đặc biệt là mưa cường suất lớn 150mm trong 3 giờ có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 8-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đã phát đi cảnh báo đợt mưa lớn do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh.

Mưa lớn tập trung ở Đà Nẵng, Huế và phía đông Quảng Ngãi

Theo dự báo, từ ngày 9 đến 11-11, tại các phường, xã của TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-450mm, có nơi trên 550mm. Riêng vùng núi phía tây bắc phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo đề phòng mưa lớn có cường suất 150mm trong 3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1. Theo dự báo, mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp và khu đô thị của thành phố.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do tác động của không khí lạnh, đợt mưa lớn ở miền Trung được chia thành hai giai đoạn.

Cụ thể, từ đêm 8 đến đêm 9-11, khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 9 đến đêm 11-11, mưa lớn tập trung ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Phía nam Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa phổ biến 150-300mm, một số nơi trên 400mm.

Từ ngày mai, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài 3 ngày - Ảnh 3.

Đà Nẵng lưu ý đặc biệt đến các địa phương có khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chuẩn bị kịch bản mưa lớn, sẵn sàng sơ tán dân

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường, đặc khu chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai.

Ông Trương Xuân Tý, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang theo dõi chặt chẽ các cảnh báo thời tiết, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo ông Tý, trước cảnh báo mưa lớn, địa phương lưu ý các xã, phường kiểm tra, rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Riêng đối với các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước hồ chứa, kiểm tra an toàn công trình và chủ động vận hành, điều tiết hồ bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Các nhà máy thủy điện Đà Nẵng đang chờ nước

Trái với mọi năm, thời tiết trong tháng 10 tại Đà Nẵng năm nay lại ít mưa, nhất là tại khu vực thượng nguồn, dẫn đến mực nước tại các hồ chứa thủy điện đang rất thấp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 chủ động phối hợp thực hiện phương án vận hành trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố từ nay đến hết ngày 11-11.

Trong đó, các nhà máy vận hành phát điện ở mức tối thiểu để tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Từ ngày mai, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, lượng mưa có nơi vượt 550mm - Ảnh 4.Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa lớn, có nơi trên 250mm

Dự báo từ chiều tối mai (27-10) đến 29-10, ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa lớn trên 250mm. Khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trong chiều tối nay.


TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: hồ chứa Đà Nẵng ngập Mưa lớn Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Bộ

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