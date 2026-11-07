Phó thủ tướng: Địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học nếu mưa lớn, ngập lụt

Từ ngày 8 đến đêm 11-11, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng - Ảnh minh họa: NHẬT LINH

Ngày 7-11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ, ngành liên quan.

Trong đó yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, rà soát lại phương án phòng chống mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt.

Các địa phương phân công lãnh đạo thường trực, thành viên Ban Thường vụ trực tiếp ứng trực tại địa bàn trọng điểm để chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".

Công điện cũng yêu cầu thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ thiên tai đến người dân, rà soát và tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và những người yếu thế.

Các lực lượng chức năng phải kiểm soát, hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lớn, ngập lụt.

Đối với các công trình đang xây dựng, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, chính quyền địa phương phải thông báo kịp thời để chủ đầu tư, đơn vị quản lý chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Các địa phương đồng thời tổ chức trực ban, triển khai phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; sẵn sàng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại những khu vực bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt.

Về nhiệm vụ của các lực lượng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Cùng đó, chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ sơ tán dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và sẵn sàng chi viện khi có đề nghị.

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết hồ chứa; chỉ đạo, hỗ trợ địa phương vận hành các hồ thủy lợi, thủy điện hợp lý, khoa học.

Việc vận hành phải bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước vào mùa khô tới do tác động của El Nino.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11-11, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Trong khi đó phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi, trên các sông, suối nhỏ.