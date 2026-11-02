Khánh Hòa quy định về dùng điện thoại vệ tinh trong mưa lũ, thiên tai

Cảnh sát cơ động tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào tháng 11-2025 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 2-11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, điều phối, sử dụng thiết bị điện thoại vệ tinh phục vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, các trường hợp được sử dụng điện thoại vệ tinh gồm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh...

Toàn bộ điện thoại vệ tinh, thẻ SIM thuê bao và các phụ kiện kèm theo thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp viễn thông.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nhận (dưới hình thức mượn) thiết bị từ doanh nghiệp viễn thông nhằm thiết lập kênh liên lạc dự phòng phục vụ công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (hoặc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh) là cấp có thẩm quyền cao nhất trực tiếp quyết định kích hoạt, điều động và phân bổ thiết bị khi có thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra.

Tỉnh cũng lưu ý điện thoại vệ tinh được sử dụng làm phương tiện thông tin liên lạc dự phòng, trong tình huống khẩn cấp, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó sự cố, thiên tai khi hạ tầng viễn thông di động mặt đất bị tê liệt, mất liên lạc, chia cắt hoặc không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nghiêm cấm tự ý chuyển giao, cầm cố Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, do thiết bị điện thoại vệ tinh sử dụng hạ tầng truyền dẫn vệ tinh thương mại, người sử dụng tuyệt đối không dùng thiết bị để trao đổi các thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, kế hoạch tác chiến quốc phòng - an ninh trừ trường hợp thiết bị đã được tích hợp giải pháp mã hóa cơ yếu theo quy định. Tỉnh nghiêm cấm tự ý chuyển giao, cho thuê, cho mượn lại, cầm cố, hoán đổi thiết bị, thay đổi thẻ SIM hoặc tháo rời, tráo đổi linh kiện, phụ kiện dưới mọi hình thức. Không sử dụng thiết bị điện thoại vệ tinh vào mục đích cá nhân hoặc công việc ngoài nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được giao. Tự ý kích hoạt dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming quốc tế - IR), dịch vụ dữ liệu (data GPRS) hoặc gọi đi quốc tế khi chưa có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.