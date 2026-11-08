Dự báo thời tiết từ 8-11 đến 14-11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Dự báo thời tiết tuần từ 8-11 đến 14-11:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, trời lạnh đến rét. Ngày 12 đến 13-11, Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to.

Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đêm 9-11 mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 9-11 đến đêm 11-11 mưa to đến rất to và dông.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11-11 chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thêm vào đó giai đoạn 9 đến 11-11, Nam Bộ cũng bước vào kỳ triều cường.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH