Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Dự báo thời tiết từ 8-11 đến 14-11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Tuần này, Bắc Bộ đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa lạnh năm nay. Trung Bộ mưa, còn Nam Bộ có đợt triều cường.

Dự báo thời tiết tuần từ 8-11 đến 14-11:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, trời lạnh đến rét. Ngày 12 đến 13-11, Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to.

Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đêm 9-11 mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 9-11 đến đêm 11-11 mưa to đến rất to và dông.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11-11 chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thêm vào đó giai đoạn 9 đến 11-11, Nam Bộ cũng bước vào kỳ triều cường.

Thời tiết tuần thứ 2 tháng 11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết tuần này - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Thời tiết tuần thứ 2 tháng 11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường - Ảnh 2.Vài ngày nữa miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay

Khoảng ngày 8 đến 9-11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay và mưa lớn ở Trung Bộ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thời tiết không khí lạnh Mưa dông dự báo thời tiết

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất