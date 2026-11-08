Thời tiết hôm nay 8-11: Không khí lạnh tràn về nước ta

Từ tối nay thời tiết Bắc Bộ chuyển lạnh đến rét - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng chiều tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Vùng núi Bắc Bộ từ đêm nay trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai trời chuyển rét.

Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 70-140mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ chiều tối hôm qua đến sáng nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ trong hôm nay, hội tụ gió đông ẩm khả năng sẽ hoạt động tốt hơn nên thời tiết Nam Bộ và TP.HCM sẽ tăng mưa thêm về diện và lượng. Diện mưa có thể đạt trên một nửa diện tích khu vực, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 8-11:

TP Hà Nội có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 8-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH