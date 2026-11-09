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Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa

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THÀNH NAM
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Mưa lớn suốt đêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao đã gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, một tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.

Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn – Bãi Trành ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Tràng tại Thanh Hóa - Ảnh: TUẤN MINH

Sáng 9-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn đang xảy ra mưa lớn khiến nước các sông suối và hồ Yên Mỹ lên nhanh, gây chia cắt một số thôn.

Đáng chú ý, mưa lớn khiến mố cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ một bên đã bị sập, bên còn lại có hiện tượng xê dịch, lún sâu.

"Sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng nay. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Đồng thời, huy động lực lượng tới hiện trường căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại", ông Sơn cho hay.

Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn – Bãi Trành ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo UBND xã Thành Kỳ, không chỉ sập mố cầu, bên mố còn lại cũng có hiện tượng xê dịch, sụt lún, giao thông bị chia cắt - Ảnh: TUẤN MINH

Cũng theo ông Sơn, cầu Bái Sim bị sập mố khiến cho tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Tràng bị chia cắt, xe cộ không thể qua lại tuyến đường này.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tới hiện trường để ghi nhận sự việc, có giải pháp xử lý, phân luồng giao thông.

Được biết, bắt đầu từ tối qua (8-11) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt mưa lớn kéo dài xảy ra tại khu vực phía Nam của tỉnh khiến nhiều xã Như Thanh, Thanh Kỳ, Như Xuân, Mậu Lâm… bị ảnh hưởng, nước sông suối lên cao gây ngập đường, tràn ở nhiều nơi.

Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn – Bãi Trành ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Thanh Kỳ đã tới bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh: TUẤN MINH

Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành có chiều dài hơn 50km, nối Cảng Nghi Sơn với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông (nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành tại Km 379+550 qua xã Trường Lâm) và đường Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch trong vận chuyển hàng hóa hàng hóa từ Khu kinh tế Nghi Sơn đi các huyện phía Tây Thanh Hóa và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Phú Thọ.

Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn – Bãi Trành ở Thanh Hóa - Ảnh 4.Sập mố cầu đang xây do chủ quan trong khảo sát địa chất

TT - Ngày 22-10, ông Nguyễn Văn Chỉnh - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An - cho biết đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mộc Hóa, Long An nhằm khắc phục sự cố sập mố cầu xảy ra ở công trình Cầu dây văng tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

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    Chủ đề: mưa lũ Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành mưa lớn Thanh Hóa sập mố cầu

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