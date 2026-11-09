Hiện trường vụ sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch qua Thanh Hóa

Sáng 9-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mưa lớn khiến nước suối qua cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành dâng cao gây sập mố, lún cầu Bái Sim khiến giao thông qua đoạn đường này bị chia cắt.
Ghi nhận thực tế cho thấy phần mố đường nối cây cầu hướng từ xã Thanh Kỳ đi Khu kinh tế Nghi Sơn bị sập hoàn toàn, trụ cầu tại vị trí này cũng đã bị lún, xô lệch khiến nhịp cầu chính bị nghiêng.
Còn tại vị trí chân cầu phía đối diện cũng xảy ra tình trạng sạt lún hai bên cầu, mặt đường bê tông nứt toác.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Thanh Kỳ đã căng dây hai bên cầu để cảnh báo người dân và xe qua lại. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng huy động người chốt chặn để hướng dẫn, phân luồng xe đi theo hướng khác.
Theo ông Đặng Hồng Sơn, sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng nay. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, địa phương đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Đồng thời huy động lực lượng tới hiện trường căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các xe qua lại.
Cũng theo ông Sơn, cầu Bái Sim bị sập mố khiến tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành bị chia cắt, xe cộ không thể qua lại tuyến đường này.
Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tới hiện trường để ghi nhận sự việc, có giải pháp xử lý, phân luồng giao thông.
Cận cảnh hiện trường vụ sập mố cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa:
Cận cảnh vị trí sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành - Ảnh: THÀNH NAM
Cảnh cây cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành - Ảnh: THÀNH NAM
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa căng dây phân luồng hướng dẫn xe chuyển hướng khác khi cầu Bái Sim bị sập - Ảnh: THÀNH NAM
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