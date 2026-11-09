Hiện trường vụ sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch qua Thanh Hóa

Hiện trường cầu Bái Sim sập, lún trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Sáng 9-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mưa lớn khiến nước suối qua cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành dâng cao gây sập mố, lún cầu Bái Sim khiến giao thông qua đoạn đường này bị chia cắt.

Ghi nhận thực tế cho thấy phần mố đường nối cây cầu hướng từ xã Thanh Kỳ đi Khu kinh tế Nghi Sơn bị sập hoàn toàn, trụ cầu tại vị trí này cũng đã bị lún, xô lệch khiến nhịp cầu chính bị nghiêng.

Còn tại vị trí chân cầu phía đối diện cũng xảy ra tình trạng sạt lún hai bên cầu, mặt đường bê tông nứt toác.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Thanh Kỳ đã căng dây hai bên cầu để cảnh báo người dân và xe qua lại. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng huy động người chốt chặn để hướng dẫn, phân luồng xe đi theo hướng khác.

Theo ông Đặng Hồng Sơn, sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng nay. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, địa phương đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Đồng thời huy động lực lượng tới hiện trường căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các xe qua lại.

Cầu Bái Sim bị sập mố, lún trụ khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt, vì đây là đoạn đường huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh xuống Khu kinh tế Nghi Sơn - Ảnh: THÀNH NAM

Cũng theo ông Sơn, cầu Bái Sim bị sập mố khiến tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành bị chia cắt, xe cộ không thể qua lại tuyến đường này.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tới hiện trường để ghi nhận sự việc, có giải pháp xử lý, phân luồng giao thông.

Cận cảnh hiện trường vụ sập mố cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa:

Theo ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tối 8-11 mưa lớn trên địa bàn đã khiến nước suối trên nguồn đổ về gây sự cố sập mố cầu - Ảnh: THÀNH NAM

Cận cảnh vị trí sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành - Ảnh: THÀNH NAM

Đường Nghi Sơn - Bãi Trành tạo thành hố sâu sau sự cố sập mố cầu - Ảnh: THÀNH NAM

Lan can hai bên cầu trơ cọc sau khi đường dẫn lên mố cầu bị sụt lún - Ảnh: THÀNH NAM

Bên phía cầu đối diện mố cầu cũng xảy ra hiện tượng sụt lún, nứt toác mặt đường - Ảnh: THÀNH NAM

Trụ cầu bị sụt sâu sau sự cố khiến mặt cầu và điểm tiếp giáp trụ cầu bị xê dịch - Ảnh: THÀNH NAM

Cảnh cây cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành - Ảnh: THÀNH NAM

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường (áo trắng, đội mũ) kiểm tra hiện trường và chỉ đạo hướng khắc phục xử lý sau khi sự cố xảy ra - Ảnh: THÀNH NAM

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa căng dây phân luồng hướng dẫn xe chuyển hướng khác khi cầu Bái Sim bị sập - Ảnh: THÀNH NAM