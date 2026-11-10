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Đà Nẵng còn hơn 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa cho thuê

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Trong số 693 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Đà Nẵng, còn 553 cơ sở chưa được khai thác. Nhiều cơ sở, nhà đất giảm giá vẫn khó cho thuê, thành phố đang yêu cầu rà soát.

Nhiều nhà đất dôi dư ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một cơ sở nhà đất dôi dư tại Đà Nẵng đã được đưa vào đấu giá - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành công văn về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có nội dung khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Theo thống kê, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hiện đã tiếp nhận 693/693 cơ sở nhà, đất. Mới đây đã phê duyệt giá khởi điểm thêm 47 cơ sở và lựa chọn được thêm 30 cơ sở có người thuê.

Tuy nhiên, kết quả khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn còn thấp.

Cụ thể, còn 100 cơ sở chưa được phê duyệt giá khởi điểm. Trong số 592 cơ sở đã đăng tin, mới lựa chọn được người thuê tại 140 cơ sở, đạt tỉ lệ 23,65%.

So với yêu cầu hoàn thành khai thác trước ngày 30-11-2026, Đà Nẵng còn 553/693 cơ sở chưa được khai thác.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn thành xác định giá, phê duyệt giá khởi điểm đối với 100 cơ sở còn lại trước ngày 15-11-2026.

Đồng thời, tổ chức khai thác ngay sau khi phê duyệt đơn giá, hoàn thành khai thác trước ngày 30-11-2026 và báo cáo kết quả hằng tuần. Sở Tài chính được giao theo dõi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng được yêu cầu hoàn thành tiếp nhận một cơ sở.

Đáng chú ý, trong số cơ sở, nhà đất dôi dư ở Đà Nẵng có nơi giảm giá nhiều lần nhưng chưa có người thuê.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát nhu cầu sử dụng cho giáo dục, công cộng, tái định cư.

Việc rà soát nhằm thực hiện thủ tục điều chỉnh, giao địa phương quản lý, sử dụng và phải hoàn thành trước ngày 30-11-2026.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bàn giao cơ sở khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai đối với các cơ sở còn thiếu.

Nhiều nhà đất dôi dư ở Đà Nẵng - Ảnh 2.Đà Nẵng cho đấu giá nguyên trạng hơn 400 cơ sở nhà đất dôi dư

Đà Nẵng giao 439 cơ sở nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, trong đó 414 cơ sở được đưa ra đấu giá nguyên trạng.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Nguyễn Mạnh Hùng Khánh Hoà nhà đất dôi dư Cần thơ Đà nẵng

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