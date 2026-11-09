Bộ Tài chính giục Cần Thơ xử lý hơn 370 nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của TP Cần Thơ còn chậm - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 9-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm chỉ đạo đối với các cơ sở nhà, đất mà Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND các xã, phường đã hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo việc xử lý, khai thác triệt để hoàn thành trong năm 2026.

Các cơ sở nhà, đất mà các đơn vị chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, yêu cầu khẩn trương bàn giao, tiếp nhận để thực hiện xử lý, khai thác theo quy định.

Đồng thời các cơ sở nhà, đất có phương án xử lý, khai thác chưa phù hợp với thực tế, khẩn trương điều chỉnh phương án xử lý, khai thác phù hợp.

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả xử lý, khai thác trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư làm cơ sở để Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, lưu ý số liệu về cơ sở nhà, đất dôi dư cập nhật trên phần mềm là các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1-1-2025.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 26-10, TP Cần Thơ có 684 nhà, đất dôi dư phải xử lý, trong đó mới có 300 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành khai thác, xử lý, tỉ lệ đạt gần 44%, thấp hơn tiến độ chung.

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, đến ngày 6-11, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được cập nhật trên phần mềm theo dõi, tổng hợp của Bộ Tài chính là 691 cơ sở (chưa bao gồm 49 cơ sở nhà, đất do Thành ủy Cần Thơ chuyển giao). Trong đó tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý triệt để là 315 cơ sở, còn lại 376 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý triệt để.