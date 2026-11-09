Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bộ Tài chính giục Cần Thơ xử lý hơn 370 nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Cần Thơ còn 376 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý triệt để sau sáp nhập. Bộ Tài chính đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Tài chính giục Cần Thơ xử lý hơn 370 nhà, đất dôi dư sau sáp nhập - Ảnh 2.

Tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của TP Cần Thơ còn chậm - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 9-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm chỉ đạo đối với các cơ sở nhà, đất mà Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND các xã, phường đã hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo việc xử lý, khai thác triệt để hoàn thành trong năm 2026.

Các cơ sở nhà, đất mà các đơn vị chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, yêu cầu khẩn trương bàn giao, tiếp nhận để thực hiện xử lý, khai thác theo quy định.

TIN LIÊN QUAN

Đồng thời các cơ sở nhà, đất có phương án xử lý, khai thác chưa phù hợp với thực tế, khẩn trương điều chỉnh phương án xử lý, khai thác phù hợp.

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả xử lý, khai thác trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư làm cơ sở để Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, lưu ý số liệu về cơ sở nhà, đất dôi dư cập nhật trên phần mềm là các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1-1-2025.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 26-10, TP Cần Thơ có 684 nhà, đất dôi dư phải xử lý, trong đó mới có 300 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành khai thác, xử lý, tỉ lệ đạt gần 44%, thấp hơn tiến độ chung.

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, đến ngày 6-11, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được cập nhật trên phần mềm theo dõi, tổng hợp của Bộ Tài chính là 691 cơ sở (chưa bao gồm 49 cơ sở nhà, đất do Thành ủy Cần Thơ chuyển giao).

Trong đó tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý triệt để là 315 cơ sở, còn lại 376 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý triệt để.

Bộ Tài chính đề nghị Cần Thơ đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư - Ảnh 2.Đình chỉ thanh tra đột xuất nhiều cơ quan ở Cần Thơ

Lý do Thanh tra TP Cần Thơ đình chỉ thanh tra đột xuất nhiều cơ quan do chồng chéo, trùng lặp đã được xử lý theo quy định.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sáp nhập khai thác nhà, đất công nhà đất dôi dư Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Sáp nhập tỉnh thành, phường xã

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất