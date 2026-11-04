Đình chỉ thanh tra đột xuất nhiều cơ quan ở Cần Thơ

Thanh tra TP Cần Thơ đình chỉ thanh tra đột xuất nhiều cơ quan - ẢNH: LÊ DÂN

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có quyết định đình chỉ cuộc thanh tra theo quyết định số 683 ngày 17-9 của Thanh tra thành phố. Lý do đình chỉ thanh tra do chồng chéo, trùng lặp đã được xử lý theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025.

Trước đó, Thanh tra thành phố Cần Thơ có quyết định thanh tra đột xuất xác định trách nhiệm của các chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các sai sót trong công tác lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu, thanh toán sai dẫn đến chất lượng không đảm bảo; mua sắm trang thiết bị nhưng chưa đưa vào sử dụng đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xem xét, xử lý.

Đối tượng thanh tra là Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (ngày 22-9). Tuy nhiên sau đó Thanh tra thành phố đã xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thực hiện nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, đề nghị giao cho Thanh tra thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các sai sót được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xem xét, xử lý.

Hoặc giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo tự rà soát xác định trách nhiệm và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Kiểm toán Nhà nước trước đó đã có báo cáo chuyên đề về việc quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất giai đoạn 2024-2025 của TP Cần Thơ.

Kết quả còn nhiều tồn tại, sai sót tại các dự án giao thông tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ), công trình trường học và hạ tầng đô thị.