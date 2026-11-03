3 văn phòng công chứng ở Đồng Nai bị xử phạt sau thanh tra

3 văn phòng công chứng ở Đồng Nai bị xử phạt hành chính sau thanh tra - Ảnh: AI

Ngày 3-11, Thanh tra TP Đồng Nai cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Các văn phòng công chứng được thanh tra gồm Nguyễn Lê Lan, Bình Đa, Nguyễn Văn Đăng, Ngọc Huy và Hố Nai. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025.

Trong thời kỳ này, 5 văn phòng trên đã giải quyết hơn 69.300 trường hợp công chứng hợp đồng, giao dịch và hơn 168.900 trường hợp chứng thực.

Theo kết luận, các văn phòng cơ bản chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động công chứng, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, vi phạm.

Đáng chú ý, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 văn phòng công chứng Bình Đa, Nguyễn Văn Đăng và Hố Nai.

Sau đó, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp TP Đồng Nai ban hành 3 quyết định xử phạt với tổng số tiền 31 triệu đồng. Các văn phòng công chứng đã chấp hành quyết định xử phạt.

Cụ thể, kết luận thanh tra chỉ ra Văn phòng công chứng Bình Đa có một số hợp đồng lao động, sổ sách và hồ sơ công chứng còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng quy định.

Qua kiểm tra 13 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện một số thiếu sót như phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng không thể hiện nội dung cần công chứng, đánh số hồ sơ chưa đúng; một số hợp đồng ủy quyền chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Đăng, cơ quan thanh tra xác định văn phòng không bố trí thời gian và điều kiện để một công chứng viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2025 dù người này đã đề xuất.

Qua kiểm tra, đoàn thanh tra còn phát hiện trường hợp công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận đã hết chỗ xác nhận thế chấp và một số hồ sơ khác còn thiếu sót.

Tại Văn phòng công chứng Hố Nai, kết luận thanh tra chỉ ra một số tồn tại liên quan đến hợp đồng lao động, lập và quản lý sổ sách.

Một số hồ sơ hợp đồng ủy quyền, phân chia di sản còn thiếu sót, trong đó có hồ sơ chưa lưu trữ đầy đủ tài liệu làm căn cứ xác định chủ thể có quyền đối với tài sản trong giao dịch.

Văn phòng công chứng Nguyễn Lê Lan và Ngọc Huy cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, Văn phòng công chứng Ngọc Huy còn nợ thuế giá trị gia tăng năm 2025 hơn 20,9 triệu đồng.

Thanh tra TP Đồng Nai yêu cầu 5 văn phòng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.