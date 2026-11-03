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Quảng Ngãi tính chấm KPI người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Quảng Ngãi dự kiến chấm điểm KPI người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường trong việc xử lý nhà, đất dôi dư. Theo dự thảo, thang điểm tối đa 100, người đạt dưới 60 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Quảng Ngãi tính chấm KPI người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: P.V.

Ngày 3-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp bàn về dự thảo áp dụng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường, đặc khu trong công tác quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là kết quả xử lý nhà, đất dôi dư sẽ được lượng hóa bằng thang điểm 100, thay vì chỉ đánh giá thông qua báo cáo tiến độ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ sẽ được chấm điểm theo kết quả thực hiện trách nhiệm được giao.

Dự thảo do Sở Tài chính chủ trì xây dựng, hướng đến những cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp được giao quản lý, sử dụng, xử lý hoặc khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Phạm vi đánh giá tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026. Những cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn nhưng thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý trực tiếp của cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan ngành dọc không thuộc phạm vi đánh giá.

Quảng Ngãi tính chấm KPI người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư - Ảnh 2.

Theo phương án được đưa ra, thang điểm đánh giá tối đa 100, chia thành bốn nhóm tiêu chí - Ảnh: P.V.

Theo phương án được đưa ra, thang điểm đánh giá tối đa 100, chia thành bốn nhóm tiêu chí: kết quả xử lý nhà, đất dôi dư; quản lý tài sản, phối hợp và trách nhiệm thực hiện; tiến độ, dữ liệu và báo cáo; khai thác tài sản, thu nộp ngân sách.

Kết quả chấm điểm được chia thành bốn mức: từ 90-100 điểm là hoàn thành xuất sắc; từ 80 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt; từ 60 đến dưới 80 điểm là hoàn thành và dưới 60 điểm là không hoàn thành.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên báo cáo của các sở, ngành, địa phương mà còn đối chiếu dữ liệu trên phần mềm xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính sẽ tổng hợp điểm, đề xuất mức xếp loại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với kết quả đánh giá người đứng đầu.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh việc áp dụng KPI nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, hoàn chỉnh dự thảo theo hướng sát thực tế trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành.

Việc xây dựng cơ chế chấm điểm KPI diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang phải đẩy nhanh xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tránh tình trạng nhà, đất bỏ trống, xuống cấp hoặc chưa được khai thác hiệu quả.

73 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 13-10-2026, toàn tỉnh còn 73 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý. Trong đó, 35 cơ sở thuộc phương án do tỉnh phê duyệt và 38 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương.

Trước đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành phương án xử lý, khai thác toàn bộ nhà, đất dôi dư trong tháng 10-2026. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai tiến độ, kết quả xử lý theo tuần, tháng; cập nhật đầy đủ dữ liệu lên phần mềm theo dõi.

Việc xây dựng bộ tiêu chí KPI đối với người đứng đầu được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm, tiến độ, đồng thời thúc đẩy khai thác hiệu quả tài sản công, tránh để nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Quảng Ngãi tính chấm KPI người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư - Ảnh 4.Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Cần Thơ được cho thuê

Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính ở TP Cần Thơ xác định được người thuê.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: nhà đất dôi dư Quảng Ngãi KPI UBND tỉnh Quảng Ngãi người đứng đầu

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