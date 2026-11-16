Mở hộp quà Giáng sinh đếm ngược sôi động trên TikTok, có đáng tiền?

Một số loại hộp quà phiên bản giới hạn bán trên các sàn thương mại điện tử - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ là mở hộp đếm ngược Giáng sinh, advent calendar còn tạo ra cuộc đua săn hộp quà đáng tiền. Người mua không chỉ nhìn vào thương hiệu mà còn soi số lượng sản phẩm nguyên kích cỡ, giá trị thực tế và những món có thể sử dụng lâu dài.

Hộp quà gần 17 triệu đồng, bên trong có gì?

Advent calendar là những hộp quà phiên bản giới hạn được các hãng mỹ phẩm, thời trang… tung ra dịp cuối năm, đặc biệt là mùa Giáng sinh. Bên trong có nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một món quà để người mua lần lượt mở theo ngày.

Tùy thương hiệu, sản phẩm bên trong có thể là mỹ phẩm nguyên kích cỡ, đồ dùng làm đẹp, phụ kiện hoặc những mẫu thử của các dòng sản phẩm xa xỉ.

Các clip khui hộp quà phiên bản giới hạn thường thu hút nhiều lượt xem - Ảnh: YẾN TRINH

Để thỏa mãn sự tò mò của người theo dõi, các TikToker thường khui luôn một loạt ngăn hộp để khám phá bên trong có gì.

Có người hài hước ví việc này tương tự như khui túi mù, dù trang web của hãng thường đã công bố danh sách sản phẩm có trong hộp.

Chẳng hạn, advent calendar 2026 của một hãng mỹ phẩm Pháp có giá trị sản phẩm công bố khoảng 17 triệu đồng. Hộp gồm 24 món, trong đó có 5 sản phẩm nguyên kích cỡ, còn lại là các món dung tích mini.

"Danh sách có son môi, phấn mắt, sản phẩm dưỡng da, nước hoa cùng gương trang điểm và cọ. Người mua nhận được nhiều dòng sản phẩm khác nhau của thương hiệu trong cùng một hộp quà, nhưng phần lớn vẫn là những món dung tích nhỏ", quản trị viên một trang chuyên nhận đặt mua, cho hay.

Người này cho biết, do đây là sản phẩm thương hiệu nổi tiếng nên một món như son môi sẽ có giá từ hơn một triệu đồng.

Trong khi đó, hộp quà phiên bản giới hạn của SKIMS, thương hiệu do siêu mẫu Kim Kardashian đồng sáng lập, được bán giá khoảng 3,9 triệu đồng nhưng khi mở ra, phần lớn là thun cột tóc, móc khóa, gương cầm tay...

Hộp quà này nhận nhiều ý kiến bàn luận. "Với số tiền bỏ ra, người mua ít nhất cũng trông đợi có vài sản phẩm đáng giá thay vì phụ kiện nhỏ, chẳng biết dùng vào dịp gì. Và thật ra khi mua một sản phẩm nguyên kích cỡ, hãng cũng đã tặng kèm mẫu mini rồi", chị Ngọc Linh (ngụ TP.HCM) chia sẻ.

Sau những phản ứng trái chiều, thương hiệu đã ngừng bán hộp quà, đồng thời hỗ trợ khách hoàn hàng hoặc nhận 150 đô la tín dụng mua sắm.

Có hộp quà được khen hết lời, hộp bị chê chưa chất lượng

Không ít hộp advent calendar được cư dân mạng đánh giá cao nhờ số lượng sản phẩm nguyên kích cỡ và sự đa dạng của các sản phẩm cỡ nhỏ.

TikToker Allie (Mỹ) vừa khui một hộp quà phiên bản giới hạn trị giá 250 đô la (khoảng 6,4 triệu đồng) của một thương hiệu mỹ phẩm tầm trung nguồn gốc Canada. Hộp màu đen lấp lánh, gồm ba tầng đựng sản phẩm.

Bên trong là son, dụng cụ chải mi, phấn mắt cùng nhiều món khác. Mỗi lần mở một ngăn, cô lại hào hứng giới thiệu món mới.

"Nhìn này, lại thêm sản phẩm nguyên kích cỡ. 15 sản phẩm như vậy rồi nhé", Allie thích thú nói.

Phía dưới video, nhiều bình luận khen hộp quà chất lượng. Không ít người cũng thích thú với biểu cảm vui mừng của chủ kênh mỗi khi khui trúng một sản phẩm nguyên kích cỡ.

Dù biết những chiếc hộp như thế này sẽ có nhiều mẫu thử, nhưng hãng nên tuyển chọn sản phẩm hợp lý, có tính hữu dụng cao. Dung tích cũng nên từ 10ml… Chị Ngọc Linh (TP.HCM)

Với hộp quà phiên bản giới hạn khác giá khoảng 2,5 triệu đồng, Allie trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Hộp có hai sản phẩm nguyên kích cỡ là son và dụng cụ chải mi. Một tài khoản bình luận riêng giá trị thỏi son khoảng 800.000 đồng.

Bên cạnh những ý kiến mang tính cân đo đong đếm, một số bạn cho rằng không nên đặt nặng chuyện giá trị. Bởi advent calendar không đơn thuần là hộp mỹ phẩm thông thường mà còn mang giá trị thương hiệu, đem lại trải nghiệm khui quà và là phiên bản giới hạn.

Với những người yêu thích thương hiệu, việc trải nghiệm nhiều dòng sản phẩm trong cùng một hộp là điều thú vị. Chai nước hoa hay mẫu kem dưỡng nhỏ vừa đủ để dùng thử trước khi xuống tiền mua dung tích lớn.

Advent calendar có nguồn gốc từ Đức vào thế kỷ 19, gắn với phong tục của các gia đình đếm ngược chờ Giáng sinh bằng cách đánh dấu lên tường hoặc thắp nến. Đầu thế kỷ 20, nhà in Gerhard Lang thương mại hóa lịch advent dạng giấy. Những ô cửa nhỏ lần lượt được mở để hé lộ hình ảnh, bánh kẹo hoặc món quà bí mật. Ngày nay, advent calendar vượt khỏi ý nghĩa tôn giáo, trở thành sản phẩm quà tặng mùa lễ hội. Không chỉ có sô cô la, bánh kẹo, các hộp này còn chứa mỹ phẩm, nước hoa, trang sức, đồ chơi... Nhiều phiên bản giới hạn có giá trị cao, thường được mở bán hoặc nhận đặt trước từ sớm và trở thành nội dung khui hộp sôi nổi trên mạng xã hội.