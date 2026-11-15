Tâm sự của những phụ nữ TP.HCM 'lo sự nghiệp trước, sinh con tính sau'

Việc sinh con sớm hay muộn còn phụ thuộc độ tuổi kết hôn, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình - Ảnh: YẾN TRINH

Điều này phần nào thể hiện qua tuổi trung bình của phụ nữ sinh con tại TP.HCM lên đến 30 tuổi, cao nhất cả nước.

Vất vả chăm con khi bước vào độ tuổi gần trung niên

Chị T.M. (41 tuổi, ngụ quận 12 cũ) chia sẻ rằng chị sinh con đầu lòng khi 38 tuổi.

Dù biết rằng sinh con khi tuổi ngấp nghé 40 sẽ tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe sinh sản và sức khỏe thai nhi, chị cho biết mình lấy chồng muộn, muốn có con sớm cũng khó.

Thời gian cứ trôi qua, hai vợ chồng đều bận bịu công việc làm ăn, chưa kể chị còn học cao học.

Sinh con trai đầu lòng, chị vui mừng vô cùng, nhưng đi kèm nhiều nỗi lo tiền bạc, không có người phụ trông con. Tạm thời chị phải ở nhà để tiện đưa đón con đi học mẫu giáo.

Năm ngoái, hai vợ chồng quyết định sinh thêm đứa con nữa. Tính ra, chị làm mẹ lần hai khi đã ngoài 40 tuổi.

Đợt này, chị và chồng chú ý bồi dưỡng sức khỏe thai phụ kỹ lưỡng hơn, chăm chỉ khám định kỳ, tăng thời gian nghỉ ngơi. Mẹ chị ở quê tạm gác công việc đồng áng, vào chăm sóc cháu ngoại để đỡ đần chị.

Chị chia sẻ rằng nhiều lúc nghĩ ngợi cũng lo, sợ rằng sau này mình sẽ có ít thời gian ở bên con hơn. Ví dụ khi chị 50 tuổi, con mới độ tuổi tiểu học, THCS.

Chưa kể chồng chị năm nay đã 46 tuổi, không đến nỗi “cha già con mọn” nhưng cũng không còn trẻ trung gì.

Ở chiều ngược lại, chị Thúy Bình (ngụ xã Hóc Môn) có con đầu lòng lúc 22 tuổi. Đến nay con lớn của chị đã 8 tuổi, con út 5 tuổi. Chị tính, khi mình bước vào tuổi trung niên thì con cái đã trưởng thành, có công việc ổn định và có thể phụ giúp, chăm sóc cha mẹ.

Dù lấy chồng và có con sớm sẽ giảm đi cơ hội thăng tiến, cũng như phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, nhưng chị nói có con sớm khi người mẹ ở độ tuổi khỏe mạnh, dẻo dai thì khả năng chăm sóc và thời gian dành cho con cái sẽ nhiều hơn so với có con tuổi 30-40.

Hiện tại hai con của chị đã biết phụ giúp việc nhà, ngoan ngoãn và học tốt.

Bên cạnh đó, do tuổi chị Bình còn khá trẻ nên tâm lý dễ gần gũi, chia sẻ với hai con của mình dễ dàng hơn.

Mấy mẹ con thường xuyên nói chuyện, tâm sự, không có khoảng cách thế hệ rõ rệt.

Đợi kinh tế vững vàng mới sinh con - Ảnh do AI tạo

Ngoài 30 tuổi mới sinh con, hạnh phúc đi cùng nỗi lo sức khỏe

Chị Phương Dung (35 tuổi, ngụ TP.HCM) kể 32 tuổi mới quyết định sinh con. Chị cho biết kết hôn năm 31 tuổi, sau một thời gian tập trung cho công việc và phát triển bản thân. Trước đó, chị chưa quá đặt nặng chuyện lập gia đình, một phần vì muốn có công việc ổn định, tự chủ về tài chính, phần khác cũng muốn chờ gặp được người phù hợp.

Chị Dung cho biết cả hai muốn có thêm thời gian dành cho nhau, ổn định kinh tế và sắp xếp công việc trước khi có thêm thành viên mới. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, nuôi dạy một đứa trẻ cũng khiến chị cân nhắc bởi đây là trách nhiệm lâu dài, đòi hỏi cha mẹ phải dành nhiều thời gian và công sức.

Tuy nhiên, khi bước qua tuổi 30, chị cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe sinh sản.

“Đặc biệt, khi tuổi ngày càng lớn, những băn khoăn, sức khỏe thai kỳ và việc sinh con cũng xuất hiện. Vì vậy, khi quyết định có em bé, tôi chủ động thăm khám, theo dõi sức khỏe và chuẩn bị tâm lý cho hành trình làm mẹ”, chị Dung nói.

Chị Dung cho rằng sinh con muộn là lựa chọn gắn với những tính toán riêng của hai vợ chồng, nhưng cũng đi kèm không ít lo lắng.

Khi đón con chào đời, chị Dung cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Đến nay, vợ chồng chị đã có hai con. Dù việc chăm sóc con nhỏ ở độ tuổi ngoài 30 có những vất vả riêng, chị cho biết bản thân chín chắn hơn trong cách nuôi dạy con, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu công bố tháng 11-2026 cho thấy, TP.HCM là địa phương có tuổi trung bình của mẹ sinh con cao nhất trên cả nước, ở mức 30 tuổi. Tiếp đến là Hà Tĩnh (29,8 tuổi), Đà Nẵng (29,7 tuổi), Hà Nội (29,6 tuổi) và Huế (29,5 tuổi). Ngược lại, Lai Châu có tuổi trung bình khi sinh con thấp nhất, 24,9 tuổi; tiếp đến là Sơn La (25 tuổi), Điện Biên (25,2 tuổi), Tuyên Quang (26,2 tuổi) và Lào Cai (26,2 tuổi).