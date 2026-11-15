Một ngày của trưởng thôn gen Z: Gác việc riêng, trọn lòng với chuyện xóm làng

Trưởng thôn gen Z Nguyễn Văn Tân cắm cờ, chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại địa phương - Ảnh: THÚY HIỀN

Gần 6h, điện thoại của anh Nguyễn Văn Tân ở thôn Hạ Nông đã đổ chuông liên hồi. Nhịp sống hối hả ấy là lát cắt chân thực nhất trong chuỗi ngày của trưởng thôn gen Z vốn không có khái niệm “giờ hành chính” hay ngày nghỉ cuối tuần.

Có ngày chỉ kịp nhắn cho người yêu một tin: "Anh đi họp nha"

Làm cán bộ xã trước đây có thể gói gọn trong khung giờ hành chính, nhưng từ ngày 1-7-2026 đảm nhận vị trí Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hạ Nông lâm thời với hơn 1.000 hộ, trên 4.000 nhân khẩu, quỹ thời gian của anh Tân gần như thuộc về người dân.

Người trưởng thôn trẻ tuổi trò chuyện và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân thôn Hạ Nông - Ảnh: THÚY HIỀN

5h30 sáng anh đã thức dậy để kịp tiếp dân trước giờ họ đi làm, và hơn 20h - 21h, nhà văn hóa thôn vẫn sáng đèn. Ban ngày tất bật đi cơ sở, phối hợp đo đạc làm sạch dữ liệu đất đai, tối về anh lại cặm cụi bên máy tính soạn thảo văn bản, báo cáo.

Công việc chồng chéo khi anh kiêm nhiệm cả Phó bí thư Đoàn xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điện Bàn Tây khiến những bữa cơm sum họp cùng cha mẹ trở nên xa xỉ. Hẹn hò gần 4 năm với bạn gái cùng thôn đang học Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, nhưng những lần cô về quê cũng ít khi trọn vẹn vì anh bận họp hành đột xuất.

“Có những ngày bận tối mắt, hầu như không gọi điện được, tôi chỉ kịp nhắn vội vài tin, kiểu như: “Anh đi họp nha”. May mắn là bạn gái và gia đình đều thấu hiểu, chia sẻ để tôi toàn tâm lo việc chung”, anh Tân bộc bạch.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Tân bàn bạc công tác tổ chức ngày hội cùng Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lê Thị Tuyết Nhung - Ảnh: THÚY HIỀN



Nhận xét về sự tận tụy của chàng trưởng thôn trẻ, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, chia sẻ: “Hình ảnh của đồng chí Nguyễn Văn Tân là minh chứng sinh động cho tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ sẵn sàng “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, gác lại việc riêng để lo cho việc chung của xóm làng.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào đồng chí trong việc phát huy sức trẻ, ứng dụng công nghệ và không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các bậc cao niên để xây dựng địa phương ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững”.

Không chỉ là “làn gió mới”, trưởng thôn gen Z đã dày dạn kinh nghiệm

Nhiều người từng e ngại một trưởng thôn sinh năm 2.000 sẽ non nớt khi gánh vác địa bàn sáp nhập từ nhiều thôn cũ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài trẻ trung của vị trưởng thôn gen Z này là một hành trình tích lũy kinh nghiệm bài bản.

Không chỉ làm tốt việc thôn, vị Phó bí thư Đoàn xã (áo xanh, hàng đầu) còn luôn nhiệt huyết, xông xáo trong các phong trào thanh niên - Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp ngành quản trị du lịch, sau dịch COVID-19, Tân trở về quê hương làm công tác văn hóa thông tin ở xã cũ và được kết nạp Đảng năm 2023. Anh cũng tranh thủ học thêm văn bằng hai Trường đại học Luật hệ vừa làm vừa học.

Đến năm 2023, anh tốt nghiệp Trường đại học Luật, được bổ nhiệm vị trí chuyên viên UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Điện Bàn Tây nhiệm kỳ I, giai đoạn 2026-2030, anh Tân được bổ nhiệm vị trí Phó bí thư Đoàn xã Điện Bàn Tây.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Điện Bàn Tây nhiệm kỳ I, giai đoạn 2026-2030 vào tháng 5-2026, anh được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Ngày 1-7-2026, anh được địa phương bổ nhiệm làm Trưởng thôn Hạ Nông lâm thời.

Sau hơn 4 tháng hoạt động ở vị trí trưởng thôn, ngày 8-11-2026, thôn Hạ Nông tổ chức bầu cử trưởng thôn chính thức, và anh Nguyễn Văn Tân trúng cử với 91% phiếu bầu, chính thức trở thành Trưởng thôn Hạ Nông.

Trong thời gian đương nhiệm vị trí trưởng thôn, anh Tân vẫn tiếp tục đảm nhiệm các vai trò Phó bí thư Đoàn xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điện Bàn Tây.

Ngoài vai trò trưởng thôn, anh Tân (thứ tư từ phải sang) còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điện Bàn Tây - Ảnh: NVCC

Ngay trong 2 tháng đầu nhận nhiệm vụ, anh đã giải quyết dứt điểm mọi sổ sách, công việc tồn đọng của các thôn cũ để bộ máy sáp nhập vận hành trơn tru. Đồng thời, anh còn tham gia đầu tư nâng cấp 5 tuyến đường giao thông nông thôn.

Sự tin tưởng của người dân được chứng minh rõ nét qua cuộc bầu cử trưởng thôn ngày 8-11. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hạ Nông, đánh giá:

“Đồng chí Tân rất nhiệt tình, năng nổ, lại giỏi công nghệ thông tin nên hỗ trợ bà con chuyển đổi số rất hiệu quả. Trong đợt bầu cử vừa rồi, toàn thôn có hơn 960 hộ đi bỏ phiếu thì đồng chí Tân đạt tỉ lệ tín nhiệm lên tới 91%. Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đồng chí còn chủ động hỗ trợ kinh phí và sát cánh cùng Ban Công tác Mặt trận chuẩn bị chu đáo mọi khâu”.

Giữa bộn bề công việc cuối năm, chàng trai 26 tuổi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực. Với anh, sự đồng lòng, tin yêu của hơn 4.000 người dân Hạ Nông chính là động lực lớn nhất để tuổi trẻ tiếp tục cống hiến, viết tiếp những đổi thay trên chính mảnh đất quê hương mình.