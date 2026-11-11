Những câu chuyện khó quên của trưởng thôn 23 tuổi

Trưởng thôn Đức Sơn Phạm Quang Huy trong sự kiện hội trại Tết Thiếu nhi của xã Nga Sơn - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đó là một trong những kỷ niệm khó quên của "trưởng thôn gen Z" Phạm Quang Huy kể từ khi đảm nhận công việc ở thôn Đức Sơn, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Một công việc vốn thường được giao cho những người nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm, nay lại đặt lên vai một chàng trai vừa rời quân ngũ, tuổi đời còn rất trẻ.

Từ chàng lính trẻ xuất ngũ đến trưởng thôn tuổi 23

Năm 2024, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phạm Quang Huy trở về địa phương và theo học nghề điện lạnh tại Trường cao đẳng nghề số 4 (Bộ Quốc phòng), phân hiệu tại Thanh Hóa. Cuộc sống của chàng trai trẻ khi ấy chủ yếu xoay quanh việc học nghề và phụ giúp gia đình làm nông nghiệp.

Gia đình Huy quanh năm gắn bó với nghề trồng cói. Bố mẹ, anh em không có truyền thống làm công tác ở thôn. Bố mẹ Huy mừng vì con được bà con tin tưởng, nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Công việc trưởng thôn không đơn thuần là điều hành các hoạt động phong trào mà còn phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng, đòi hỏi sự từng trải và khả năng ứng xử khéo léo.

Ngay chính bản thân Huy cũng lo lắng vì anh còn trẻ, chưa có kinh nghiệm làm công việc này bao giờ. "Được bà con tín nhiệm, bản thân vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên, được các cô, các bác cán bộ đi trước luôn hỗ trợ chỉ bảo nên tôi cũng thấy tự tin hơn", anh Huy chia sẻ.

Để bắt đầu làm quen với công việc, Huy chọn cách đi từng ngõ, gặp từng người, đến từng nhà để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Những kinh nghiệm từ cán bộ tiền nhiệm, đặc biệt là người từng đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, cũng trở thành hành trang quý giá giúp anh từng bước làm quen với công việc.

Dù mới 23 tuổi, Phạm Quang Huy đã được giao trọng trách người đứng đầu thôn có tới 1.800 nhân khẩu - Ảnh: THÀNH NAM

"Nhận nhiệm vụ trưởng thôn lâm thời, tôi đã được giao ngay nhiệm vụ lo Tết Thiếu nhi cho các cháu. Đây là thử thách đầu tiên tôi phải vượt qua. Bởi có rất nhiều người dân trong thôn đang tò mò, không biết trưởng thôn trẻ tuổi có làm được không.

Với nhiệm vụ này, tôi đã tích cực tham gia mọi công việc, từ sắp xếp chương trình tập luyện cho các cháu, đến kêu gọi vận động xã hội hóa. Được sự hỗ trợ của người dân, chương trình Tết Thiếu nhi cũng diễn ra suôn sẻ", anh Huy nói.

Thử thách không có trong sách vở của trưởng thôn gen Z

Lo tổ chức Tết Thiếu nhi cho các cháu xong, chưa kịp thở phào, trưởng thôn Phạm Quang Huy lại phải đối diện với một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, đứng ra tổ chức tang lễ cho người quá cố trong thôn.

Nếu tổ chức một chương trình văn nghệ đòi hỏi sự năng động, thì việc lo hậu sự cho người đã khuất lại cần sự chu đáo, trang nghiêm và am hiểu phong tục. Đây cũng là công việc mà trước nay người dân thường quen với hình ảnh những trưởng thôn lớn tuổi đảm nhiệm.

"Lúc đó tôi rất lo, nhiều người dân cũng băn khoăn không biết tôi có thể tổ chức được hay không. Để vượt qua thử thách này, tôi phải nhờ các bác đi trước, có kinh nghiệm hỗ trợ soạn điếu văn. Tối trước ngày làm lễ tang, tôi phải đọc điếu văn nhiều lần. Nhưng đến hôm sau, đứng trước mọi người, cầm tờ điếu văn lên đọc, tôi vẫn còn run, mồ hôi túa ra đầm đìa", Huy kể.

Trưởng thôn gen Z hỗ trợ người dân tới triển khai mô hình "Dịch vụ công lưu động" - Ảnh: THÀNH NAM

Kỷ niệm ấy khiến chàng trưởng thôn trẻ nhớ mãi. Nhưng cũng từ những tình huống tưởng chừng rất nhỏ như vậy, Huy nói bản thân hiểu rằng công việc ở cơ sở không chỉ cần nhiệt tình mà còn đòi hỏi bản lĩnh, sự bình tĩnh và khả năng xử lý những tình huống bất ngờ và bản thân đã dần dần vượt qua.

Sau gần 4 tháng "thử lửa", ngày 11-10, Huy chính thức được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn thôn Đức Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin tưởng Huy sẽ gánh vác được trọng trách này

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Mai Thị Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Đức Sơn, cho biết sau khi kiện toàn lại thôn xóm để lựa chọn trưởng thôn mới, địa phương cũng đã đi tìm người kế cận và nhận thấy Phạm Quang Huy từng được rèn luyện trong quân ngũ, có phẩm chất đạo đức tốt, tính cách hòa đồng nên đã vận động Huy ra ứng cử giữ chức trưởng thôn.

"Qua 4 tháng làm việc, tôi thấy Huy là một người nhiệt tình, năng động. Huy rất chịu khó học hỏi, gần dân, sát dân và hoàn thành rất tốt các công việc trong thôn, trong xã. Mặc dù một số công việc Huy còn phải học hỏi thêm nữa, nhưng với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tôi tin Huy sẽ gánh vác được trọng trách mà nhân dân giao phó", bà Hằng nhận xét.

Nhận xét thêm về Huy, ông Trần Hoàng Khiêm (68 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đức Sơn - người từng có gần 22 năm làm trưởng thôn, cho biết qua thời gian Huy giữ vị trí trưởng thôn, "chúng tôi nhận thấy trưởng thôn trẻ tuổi đã phát huy được khả năng, sức trẻ của mình vào trong công việc. Tuy nhiên, về tác phong, lời ăn tiếng nói Huy vẫn phải học hỏi thêm nữa".

Ông Mai Văn Sâm, Phó chủ tịch UBND xã Nga Sơn, đánh giá từ khi đảm nhận vai trò Trưởng thôn Đức Sơn, anh Phạm Quang Huy luôn thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình và nhạy bén trong công việc của thôn.

"Huy là người trẻ, thích ứng công nghệ thông tin nên các công việc như triển khai giữa xã với các thôn nhanh chóng, thuận tiện hơn. "Anh Huy là trưởng thôn trẻ tuổi nhất trong số 21 trưởng thôn mới sau kiện toàn. Địa phương kỳ vọng anh Huy sẽ phát huy tốt khả năng của mình để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển", ông Sâm nói.

Làm trưởng thôn, anh Phạm Quang Huy cho biết phải biết lắng nghe, đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên hết - Ảnh: THÀNH NAM

Phạm Quang Huy cho biết kể từ khi đảm nhận vai trò mới, bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Qua mỗi công việc, anh có thêm kinh nghiệm ứng xử, học cách kiềm chế cảm xúc, lắng nghe nhiều chiều và giải quyết vấn đề thận trọng hơn. Về dự định công việc trong nhiệm kỳ, Huy nói sẽ cố gắng làm việc để đời sống người dân trong thôn ngày càng được cải thiện, kinh tế phát triển, môi trường sống bình yên, văn minh.