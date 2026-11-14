Cử nhân rời phố về quê chồng làm trưởng thôn

Nguyễn Thu Hiền, nữ gen Z rời phố về quê nhận trọng trách trưởng thôn nơi quê chồng - Ảnh: THÀNH NAM

Những ngày đầu tháng 11, Nguyễn Thu Hiền, 26 tuổi ở thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình lại đến nhà văn hóa thôn sớm hơn thường lệ và trở về nhà khi tối mịt để hướng dẫn bà con cập nhật dữ liệu đảng viên trên điện thoại, tra cứu các dịch vụ hành chính công, tích hợp bằng lái xe vào ứng dụng VNeID...

Kể từ ngày nhận chức trưởng thôn, đây là công việc Hiền thường xuyên làm để giúp bà con nhân dân tiếp cận với chuyển đổi số.

"Từ ngày đi học đại học rồi ra trường đi làm, tôi không nghĩ có ngày mình về quê làm công tác dân vận, làm một việc hoàn toàn mới chưa từng nghĩ tới", Hiền chia sẻ.

Rời phố về quê làm trưởng thôn

Năm 2023, sau một năm tốt nghiệp ngành Luật kinh tế, Trường đại học Kinh Bắc, cô gái quê Hưng Yên đã kết hôn với người bạn trai cùng trường, về làm dâu tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình.

Sau ngày cưới, hai vợ chồng lên TP Ninh Bình "cũ" thuê trọ để tiện cho công việc. Hiền làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân, còn chồng làm nhân viên viễn thông.

Đến lúc sinh con, Hiền tạm gác lại công việc văn phòng, chuyển về quê nhà sống với ông bà nội để có thêm thời gian cho việc chăm sóc con cái.

Nguyễn Thu Hiền phát biểu trước nhân dân tại cuộc bầu cử Trưởng thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện ngày 25-10, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Khoảng giữa năm 2026, xã Khánh Thiện sáp nhập hai xóm Cầu và Phú Hậu thành đơn vị hành chính mới mang tên thôn Phú Hậu. Song song với sáp nhập thôn, việc tìm kiếm nhân sự theo quy định mới cũng được địa phương đặt ra.

Nhận thấy Thu Hiền có trình độ đại học, năng nổ và nhiệt tình, Ban công tác Mặt trận thôn Phú Hậu cùng các cán bộ tiền nhiệm đã gặp gỡ, động viên Hiền ra ứng cử, đảm nhận công việc trưởng thôn lâm thời từ ngày 1-7.

"Lúc đó bản thân cũng khá bất ngờ, vì tôi không phải người ở đây, mới về làm dâu được vài năm. Tôi đem chuyện nói với chồng và bố mẹ chồng đều ủng hộ, chỉ lo lắng khi tôi còn trẻ, trong khi làm công việc tiếp xúc với dân hàng ngày không hề dễ dàng", nữ trưởng thôn gen Z chia sẻ.

Ngoài gia đình, Hiền cũng được các bác cán bộ đi trước động viên. "Cháu cứ làm đi, trẻ cũng được, chưa biết thì cứ làm dần sẽ biết, có gì khó cứ nói các bác", Hiền kể và cho biết từ những lời động viên đó, cô đã quyết định chọn công việc "vác tù và hàng tổng".

Sau gần 4 tháng được tín nhiệm là trưởng thôn lâm thời, đến ngày 25-10, trong cuộc bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, Hiền đã trúng cử chức danh trưởng thôn Phú Hậu với tỉ lệ phiếu bầu 100%.

Thử thách lớn nhất trong quá trình làm trưởng thôn của Hiền là hỗ trợ nhân dân trong chuyển đổi số - Ảnh: THÀNH NAM

Vượt qua nỗi lo lắng

Từ một cô nhân viên văn phòng, ngồi máy lạnh làm việc, Hiền phải đối mặt với những việc "không tên", có thể phát sinh từng ngày, từng giờ trong nhân dân.

Cô kể, thời điểm đầu mới nhận nhiệm vụ trưởng thôn lâm thời, công việc đầu tiên Hiền muốn làm là nắm bắt tình hình dân cư, gặp gỡ người dân. Đúng lúc, thôn có đợt tổng kiểm tra tình hình chăn nuôi, Hiền đã tham gia cùng cán bộ tới từng nhà. Chuyến đi này đã giúp ích rất nhiều cho cô.

"Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đứng trước lãnh đạo xã phát biểu, tay chân run rẩy không biết nói gì. Hay như hôm diễn ra "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại nhà văn hóa, đứng trước hàng trăm người dân, tôi vẫn rất run.

Nhưng sau những lần đó, tôi tự nhủ, đây là công việc của thôn xóm, nếu không tự vượt qua thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó. Từ đó, bản thân đã dần vượt qua, giờ đứng trức bà con không còn run nữa", Hiền bộc bạch.

Là thôn có dân số đông với hơn 1.500 nhân khẩu, chưa xong việc này, việc khác đã tới. Mới làm trưởng thôn 4 tháng, nhưng bản thân Hiền đã phải trực tiếp tham gia điều hành 5 tang lễ trong thôn. Đây là công việc mà Hiền chưa từng nghĩ tới.

Cô phải trực tiếp sắp xếp ban tang lễ, người đọc điếu văn, đội trống kèn... Nhưng được sự hỗ trợ từ những người đi trước có kinh nghiệm, công việc sau đó đều được Hiền điều hành trôi chảy.

Nữ trưởng thôn gen Z xuống dân để triển khai công việc của thôn, xã - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Qua 4 tháng gánh vác trọng trách "vác tù và hàng tổng", Hiền nói thử thách lớn nhất đối với cô là hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bởi, người dân nơi đây quanh năm gắn bó với đồng ruộng, chiếc điện thoại họ cũng chỉ dùng để nghe, gọi, các khái niệm về chuyển đổi số, cài đặt ứng dụng định danh điện tử đều xa lạ.

Để người dân nhanh chóng tiếp cận công nghệ, Hiền và anh chị em trong tổ công tác đã đến nhà văn hóa từ rất sớm ở lại tận trưa và tối mịt mới về để hỗ trợ người dân. Thậm chí, có nhiều người cao tuổi, con cái đi làm xa, tổ của Hiền phải tới từng nhà, hỗ trợ từng thao tác.

Theo Hiền, bên cạnh kỹ năng sử dụng máy tính, trưởng thôn cần biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư của người dân và linh hoạt xử lý các tình huống để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

"Trước đây, khi làm ở công ty, thường chỉ đảm nhận công việc đúng chuyên môn. Nhưng khi làm trưởng thôn lại khác, tất tật công việc từ đất đai, chăn nuôi, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi cho đến các phong trào văn hóa, văn nghệ, đám hiếu, đám hỷ... mình phải nắm hết", Thu Hiền bộc bạch.

Nói về dự định sắp tới, Thu Hiền kỳ vọng sẽ cùng chi bộ và người dân đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao tại địa phương, đồng thời tận dụng lợi thế công nghệ của người trẻ để xây dựng mô hình thôn thông minh.

Qua hơn 4 tháng đảm nhận công việc, Hiền nói bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa - Ảnh: THÀNH NAM

Chị Trần Thị Dung buôn bán ở chợ Xanh (thôn Phú Hậu) chia sẻ: "Lúc đầu khi Hiền làm trưởng thôn chúng tôi cũng không biết cô ấy có cáng đáng được không vì đang trẻ tuổi. Tuy nhiên, qua một số việc Hiền làm, đặc biệt là việc hỗ trợ bà con ở chợ trong chuyển đổi số, thanh toán tiền qua mã QR. Bà con kỳ vọng Hiền sẽ phát huy được sức trẻ, kiến thức vào công việc".

Nhận xét về Hiền, bà Phạm Thị Bình, Bí thư Chi bộ thôn Phú Hậu cho biết, sau 4 tháng đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn, Hiền đã nắm bắt công việc nhanh hơn và quen dần với công tác cơ sở.

"Qua công việc, nữ trưởng thôn nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ của nhân dân. Đó là động lực để Hiền tiếp tục cố gắng hơn nữa", bà Bình chia sẻ.