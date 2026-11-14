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Tuổi phụ nữ sinh con tại TP.HCM cao nhất cả nước

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

TP.HCM là địa phương có tuổi trung bình của mẹ sinh con cao nhất trên cả nước, ở mức 30 tuổi. Trong khi đó Hà Nội là địa phương có tỉ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước, lên tới 120,8 bé trai/100 bé gái.

Tuổi phụ nữ sinh con tại TP.HCM cao nhất cả nước - Ảnh 1.

5 tỉnh có tuổi trung bình của mẹ sinh con cao nhất và thấp nhất nước - Ảnh: X.MAI chụp lại

Thông tin trên do Cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu vừa công bố trong báo cáo "Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025".

Phụ nữ sinh con muộn phổ biến ở đô thị

Theo báo cáo, tuổi trung bình của mẹ khi sinh con có sự khác biệt giữa các tỉnh, thành phố năm 2025.

TP.HCM có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất cả nước, ở mức 30 tuổi; tiếp đến là Hà Tĩnh (29,8 tuổi), Đà Nẵng (29,7 tuổi), Hà Nội (29,6 tuổi) và Huế (29,5 tuổi).

Ngược lại, Lai Châu có tuổi trung bình khi sinh con thấp nhất, 24,9 tuổi; tiếp đến là Sơn La (25 tuổi), Điện Biên (25,2 tuổi), Tuyên Quang (26,2 tuổi) và Lào Cai (26,2 tuổi).

Đáng chú ý, nhóm địa phương có tuổi trung bình khi sinh con cao tập trung chủ yếu ở các đô thị và một số tỉnh đồng bằng, trong khi nhóm có tuổi trung bình thấp chủ yếu thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Sự phân bố này cho thấy độ tuổi bình quân của phụ nữ khi sinh con có sự khác biệt theo địa bàn, phản ánh đặc điểm nhân khẩu học không đồng đều giữa các địa phương trên phạm vi cả nước.

Tuổi phụ nữ sinh con tại TP.HCM cao nhất cả nước - Ảnh 2.

Sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Tỉ số giới tính khi sinh chưa trở về ngưỡng cân bằng

Về tỉ số giới tính khi sinh (sex ratio at birth - SRB), báo cáo cho biết trên cả nước ở mức 110,1 bé trai/100 bé gái, giảm 0,6 điểm so với năm 2024 (110,7 bé trai/100 bé gái) nhưng vẫn cao hơn các năm 2021 và 2022 (109,5 bé trai/100 bé gái) và năm 2023 (109,7 bé trai/100 bé gái).

Tỉ số giới tính khi sinh phản ánh số bé trai sinh sống trên 100 bé gái sinh sống. Theo quy luật sinh học tự nhiên, chỉ tiêu này thường dao động trong khoảng 104-106 bé trai/100 bé gái.

Trong toàn bộ giai đoạn 2021-2025, tỉ số giới tính khi sinh luôn duy trì trên ngưỡng cân bằng sinh học tự nhiên.

Mặc dù ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong năm 2025, tỉ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao và chưa trở về ngưỡng cân bằng sinh học tự nhiên.

Kết quả này cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp tục tồn tại và là một trong những vấn đề nhân khẩu học cần tiếp tục được theo dõi trong thời gian tới.

Tỉ số giới tính khi sinh năm 2025 có sự khác biệt rõ giữa các tỉnh, thành phố. Hà Nội là địa phương có tỉ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước, tới 120,8 bé trai/100 bé gái; tiếp đến là Bắc Ninh (119,3), Sơn La (115,0), Hải Phòng (112,6) và Thái Nguyên (112,5).

Ở chiều ngược lại, Cà Mau có tỉ số giới tính khi sinh thấp nhất, 103,2 bé trai/100 bé gái; tiếp đến là Khánh Hòa (104,5), Tây Ninh (104,7), Đồng Tháp và An Giang (cùng 105,9).

TP.HCM thưởng 5 triệu đồng/người phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35

Từ ngày 28-8-2025, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP.

Theo đó, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng.

Khoản "quà tặng" này đã tăng 2 triệu đồng/phụ nữ so với quy định hiện hành (3 triệu đồng), mức tăng này là phù hợp, nhằm động viên, khuyến khích nhiều hơn đối với việc phụ nữ sinh đủ hai con, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp của TP.

Hiện tỉ suất sinh của TP là 1,43 con/phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với mức sinh thay thế. Mục tiêu là đạt chỉ tiêu nâng tổng tỉ suất sinh lên 1,6 con/phụ nữ theo kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại TP.

Tuổi phụ nữ sinh con tại TP.HCM cao nhất cả nước - Ảnh 3.Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 với mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: Sinh con cao nhất tuổi sinh con tỉ số giới tính TP.HCM

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