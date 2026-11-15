Lá dừa hóa cá hóa cua, tách trà kể chuyện tuổi thơ

Sinh viên trải nghiệm nghệ thuật thắt lá dừa thành những con cá, bông hồng dân dã - Ảnh: LÊ HUY

Diễn ra từ ngày 15 đến 24-11 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM (phường Đông Hòa, Làng Đại học, khu vực Dĩ An, Bình Dương trước đây), Tuần lễ văn hóa Việt Nam do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức.

Lá dừa hóa cá, cua qua bàn tay người miền Tây

Ái Luyến với món đồ chơi lá dừa gắn với ký ức tuổi thơ - Ảnh: LÊ HUY

Từ những chiếc lá dừa mộc mạc, qua đôi bàn tay khéo léo, người miền Tây tạo nên đủ món đồ chơi ngộ nghĩnh như con cá, con cua, bông hồng... Đó là nghệ thuật thắt lá dừa, một nét văn hóa dân gian thân thuộc mà Ái Luyến (Trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM), cô gái đến từ Sóc Trăng, mang đến ngày hội văn hóa.

Luyến kể, ở quê trẻ con thường gọi thân thương là đan lá dừa hay làm đồ chơi lá dừa. Để tạo ra một sản phẩm đẹp, người làm phải thật khéo léo, nhất là ở công đoạn uốn, gấp từng chiếc lá.

“Khó nhất là làm sao để những nếp gấp mềm mại, tạo được hình dáng uyển chuyển chứ không bị khô cứng”, Luyến chia sẻ.

Với cô gái miền Tây này, thắt lá dừa không chỉ là một hoạt động thủ công mà còn là cả một miền ký ức tuổi thơ. Những ngày hè, Luyến thường ngồi bên mẹ, bên dì để học cách đan lá, rồi cùng bạn bè mang thành phẩm ra chơi bán hàng, câu cá, đi chợ.

Nhắc lại những ngày tháng ấy, Luyến không giấu được sự thân thương khi kể về những buổi rong chơi cùng bạn bè giữa miền quê sông nước. Cũng từ những lần ngồi bên mẹ, bên dì, cô học được cách làm ra những món đồ chơi dân dã và thêm yêu nét văn hóa quê hương.

Những con cua, con cá được thắt bằng lá dừa đậm chất miền Tây - Ảnh: LÊ HUY

Từ những trận World Cup đến thói quen uống trà bên ông

Tại ngày hội, những tách trà nóng với hương vị thanh dịu đã thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của nhiều bạn trẻ. Vừa nhấp ngụm trà, Tô Nhật Anh (Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ uống trà là một thú vui tao nhã, giúp tinh thần thoải mái, có sức khỏe.

Với Nhật Anh, văn hóa uống trà là nét đẹp cần gìn giữ. Bởi trong mỗi gia đình Việt, ấm trà không chỉ để tiếp khách mà còn là dịp để mọi người quây quần, trò chuyện bên nhau.

Tình yêu với trà của Nhật Anh cũng bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Cô kể, ngày nhỏ, mỗi khi ông đi làm về mệt, hai ông cháu thường ngồi uống trà, thủ thỉ chuyện trò. Cô cũng học từ cách tráng ấm, pha trà đến nhấp từng ngụm nhỏ

Đặc biệt, khoảng năm 4 tuổi, Nhật Anh đã có thói quen nhâm nhi trà cùng ông mỗi khi xem World Cup.

Giữa những trận cầu sôi nổi, hình ảnh ông cháu ngồi bên nhau, vừa xem bóng đá vừa thưởng trà đã trở thành ký ức khó quên trong tuổi thơ của cô. Từ đó, Nhật Anh dần hình thành thói quen uống trà bên ông.

“Uống trà không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc, học tập. Từ một thói quen nhỏ bên ông, trà dần trở thành một phần ký ức gia đình, gắn với tình cảm và sự sẻ chia giữa hai thế hệ”, Nhật Anh bày tỏ.

Nhật Anh trải nghiệm văn hóa thưởng trà Việt, nhâm nhi từng ngụm trà - Ảnh: LÊ HUY

Sinh viên trải nghiệm viết thư pháp - Ảnh: LÊ HUY

Ông Quách Hải Đạt - Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM - nói luôn xác định xây dựng môi trường sinh hoạt, trải nghiệm, sáng tạo văn hóa cho học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng. Đưa văn hóa đến gần hơn với các bạn trẻ, để những giá trị truyền thống không chỉ là được giữ gìn mà tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay. "Chúng tôi mong muốn học sinh, sinh viên không chỉ tham gia mà còn trực tiếp thực hành, sáng tạo và lan tỏa văn hóa. Bởi văn hóa chỉ được tiếp nối bền vững khi người trẻ thật sự yêu mến và tự hào về bản sắc dân tộc", ông Đạt nói.

Một số hình ảnh tại ngày hội sáng 15-11:

Sinh viên trải nghiệm têm trầu cánh phượng, trang phục truyền thống áo tư thân Quan họ Bắc Ninh - Ảnh: LÊ HUY

Sinh viên trải nghiệm gõ phách cùng nghệ nhân - Ảnh: LÊ HUY

Sinh viên trải nghiệm, thưởng thức các món bánh dân gian Nam Bộ - Ảnh: LÊ HUY

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Tình tính tang”

Không gian trưng bày trang phục truyền thống - Ảnh: LÊ HUY