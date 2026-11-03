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Nhịp sống trẻ

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội, quy tụ hơn 160 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo trên cả nước, với hơn 150 tiết mục dự thi.

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 1.

Tiết mục “Dáng Sen” qua phần biểu diễn của Tập thể học sinh Trường Trung cấp Múa TP.HCM mở đầu khai mạc - Ảnh: LÊ HUY

Lễ khai mạc diễn ra tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM, tối 3-11. Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa.

Phát huy giá trị truyền thống, đưa nghệ thuật múa Việt Nam hội nhập quốc tế

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 2.

PGS.TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - phát biểu khai mạc - Ảnh: LÊ HUY

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban tổ chức bày tỏ múa là loại hình nghệ thuật đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ hình thể và chuyển động để biểu đạt tư tưởng, tình cảm, phản ánh đời sống, lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. 

Qua từng động tác, nhịp điệu và hình tượng nghệ thuật, múa không chỉ mang đến những giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần lưu giữ, trao truyền và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

"Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật múa ngày càng có nhiều cơ hội phát triển, kết nối với âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, du lịch văn hóa và các sản phẩm sáng tạo. 

Điều đó đặt ra yêu cầu vừa kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, vừa tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, không ngừng đổi mới sáng tạo để nghệ thuật múa Việt Nam phát triển và hội nhập sâu rộng hơn", Thứ trưởng bày tỏ.

Ông Đông mong muốn thí sinh không chỉ thể hiện kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn mà còn phát huy cảm xúc, tư duy nghệ thuật, bản lĩnh sáng tạo và trách nhiệm đối với việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. 

"Mỗi tiết mục dự thi hãy là một dấu ấn riêng, thể hiện sự nghiêm túc trong học tập, rèn luyện và tình yêu đối với nghệ thuật múa", ông nói.

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 3.
Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 4.
Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 5.

Phần thi múa ballet cổ điển do học sinh Trường Trung cấp Múa TP.HCM trình diễn - Ảnh: LÊ HUY

Múa đương đại, Ballet và múa dân gian cùng kể câu chuyện bản sắc Việt

Mang chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi diễn ra thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 đến 6-11 tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM; đợt 2 từ ngày 10 đến 12-11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Năm nay cuộc thi có 163 thí sinh dự thi, trong đó đợt 1 có 63 thí sinh của 8 cơ sở đào tạo, đợt 2 có 100 thí sinh của 10 cơ sở đào tạo.

Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng gồm: múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; múa đương đại; múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; tài năng biên đạo. Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên cả nước, trong độ tuổi từ 14 đến 35.

Ban giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhà giáo và chuyên gia có kinh nghiệm trong biểu diễn, đào tạo, biên đạo múa, do NSND Hà Thế Dũng làm trưởng ban.

Theo cơ cấu giải thưởng, tại mỗi đợt thi, mỗi bảng có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Ngoài ra, cuộc thi có các giải chuyên đề dành cho huấn luyện viên, biên đạo, thí sinh biểu diễn, tác phẩm xuất sắc, tác phẩm sáng tạo, tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và cơ sở đào tạo xuất sắc.

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 6.

Đợt 1 có 8 cơ sở đào tạo dự thi - Ảnh: LÊ HUY

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 7.

Tặng hoa cho ban giám khảo cuộc thi - Ảnh: LÊ HUY

Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 8.
Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 9.
Ballet, múa dân gian, múa đương đại hội tụ, tìm gương mặt mới cho nghệ thuật múa Việt Nam - Ảnh 10.

Phần thi Ballet cổ điển do sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành biểu diễn - Ảnh: LÊ HUY

- Ảnh 1.Đặng Linh Nga, Duyên Quỳnh làm giám khảo Liên hoan Âm nhạc Đại học Quốc gia TP.HCM

Liên hoan Âm nhạc học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 diễn ra tại Hội trường Trần Chí Đáo do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức trong hai ngày 20 và 21-10.

LÊ HUY
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    Chủ đề: múa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tài năng Sinh Viên

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