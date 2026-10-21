Đặng Linh Nga, Duyên Quỳnh làm giám khảo Liên hoan Âm nhạc Đại học Quốc gia TP.HCM

Tiết mục "Tiếp bước những ước mơ" của Trường đại học Khoa học tự nhiên - Ảnh: LÊ HUY

Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM”, liên hoan giúp học sinh, sinh viên tạo dấu ấn sáng tạo thông qua các tiết mục âm nhạc được đầu tư về nội dung và hình thức.

Sức trẻ tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu

Thạc sĩ Trần Anh Cường - Phó trưởng ban phụ trách công tác sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, Trưởng ban tổ chức - nhận xét liên hoan là nơi tài năng cá nhân hòa quyện cùng sức mạnh tập thể, nơi mỗi đơn vị mang đến một câu chuyện âm nhạc với bản sắc và dấu ấn riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, trẻ trung và giàu cảm xúc của tuổi trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM.

“Giá trị của một chương trình nghệ thuật không chỉ nằm ở những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, mà còn ở hành trình cùng nhau nỗ lực, sáng tạo, sẻ chia và những cảm xúc đẹp còn đọng lại sau giai điệu cuối cùng”, thầy Cường nói.

Không chỉ là cuộc thi, còn là hành trình trải nghiệm nghệ thuật

Thí sinh bảng Tài năng thể hiện phần trình diễn đơn ca - Ảnh: BTC

Điểm mới năm nay là bảng Tài năng, lần đầu tổ chức vòng sơ loại bằng video clip trước khi tuyển chọn thí sinh vào vòng thi trực tiếp, dành cho học sinh, sinh viên có năng khiếu ở các thể loại ca, múa, nhảy, nhạc cụ và biểu diễn hỗn hợp. Qua vòng sơ loại, 31 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng thi trực tiếp.

Ở bảng Chương trình, liên hoan quy tụ 8 đơn vị tham gia, gồm Trường đại học Bách khoa, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường đại học Quốc tế, Trường đại học Công nghệ thông tin, Trường đại học Kinh tế - Luật, Trường đại học An Giang và Trường đại học Khoa học sức khỏe.

Ban giám khảo có sự tham gia của Nghệ sĩ ưu tú Đặng Linh Nga, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mang đến những góc nhìn đa chiều trong đánh giá chất lượng biểu diễn, khả năng sáng tạo, tư duy dàn dựng và dấu ấn nghệ thuật của các thí sinh.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết bên cạnh những tiêu chí chuyên môn, điều anh mong đợi nhất ở các thí sinh là sự tự tin, thoải mái và niềm vui khi thể hiện bản thân qua âm nhạc.

“Hành trình đến với chương trình đã mang lại cho các bạn nhiều nỗ lực, trải nghiệm và kỷ niệm đáng quý. Vì vậy, thay vì đặt nặng áp lực thi cử, các bạn nên xem đây là cơ hội để tận hưởng không gian nghệ thuật được chuẩn bị chỉn chu, trải nghiệm sân khấu và thử sức với vai trò của những nghệ sĩ trong tương lai”, nhạc sĩ bày tỏ.

Trong khi đó, nhạc trưởng Trần Nhật Minh đánh giá cao sự đầu tư, chuẩn bị công phu và tinh thần nghiêm túc của 8 đội thi. Anh cho rằng mỗi phần trình diễn đều có màu sắc riêng, đòi hỏi sự tập trung để cảm nhận trọn vẹn những giá trị nghệ thuật mà các đội mang đến.

Đêm công diễn và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 21-11 tại ký túc xá khu B - Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM (phường Đông Hòa). Giá trị giải thưởng hấp dẫn, lên đến 180 triệu đồng, với cơ cấu như sau: bảng Tài năng có 10 giải trực tiếp và 3 giải có video tiết mục được yêu thích nhất thông qua bình chọn; bảng Chương trình có 21 giải tiết mục và 7 giải toàn đoàn.

Phần trình diễn của Trường đại học Khoa học tự nhiên với tiết mục "Việt Nam tinh hoa" - Ảnh: LÊ HUY

Trường đại học An Giang mang đến tiết mục Dáng Việt đậm nét truyền thống - Ảnh: LÊ HUY