Sinh viên TP.HCM giữ nếp tôn sư trọng đạo, tôn vinh niềm tự hào văn hóa Việt

Tuần lễ :Sinh viên TP.HCM tôn sư trọng đạo, tự hào bản sắc" năm 2026 khai mạc sáng 14-11 tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: VỈNH DỲ

Diễn ra đến ngày 22-11, tuần lễ do Thành Đoàn - Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM cùng các cơ sở Hội tổ chức.

Khi lòng tri ân thầy cô trở thành giá trị sống của người trẻ

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa cho biết tuần lễ hướng đến hai sự kiện là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, qua đó lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo và lòng tri ân của sinh viên đối với thầy cô, nhà trường.

Anh Nguyễn Đăng Khoa bày tỏ tôn sư trọng đạo không chỉ giới hạn trong mối quan hệ thầy trò mà còn có thể được hiểu rộng hơn là việc gìn giữ những đạo lý, nguyên tắc sống tốt đẹp. Đây cũng là nền tảng để sinh viên tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện phẩm chất và nhân cách.

Vì vậy, các hoạt động trong tuần lễ còn hướng đến việc bồi đắp niềm tự hào của sinh viên về ngành nghề đang theo học và lòng biết ơn đối với đội ngũ nhà giáo.

Song song đó, Thành Đoàn - Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM còn tổ chức các hoạt động “Tự hào bản sắc”, tập trung gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Sinh viên được khuyến khích tìm hiểu, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống, nếp sinh hoạt, phong tục, tập quán và nghệ thuật truyền thống; từ đó lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian mạng và đến bạn bè quốc tế.

Anh Khoa kỳ vọng những thông điệp về lòng tri ân, đạo lý sống và niềm tự hào văn hóa dân tộc sẽ được truyền tải rộng rãi đến đông đảo sinh viên TP.HCM.

100 bạn trẻ còn nhảy đồng diễn áo dài trên nền nhạc Tinh Hoa Việt Nam - Ảnh: VỈNH DỲ

Khai mạc Tuần lễ "Sinh viên TP.HCM tôn sư trọng đạo, tự hào bản sắc" năm 2026

Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa tặng hoa tri ân dịp 20-11 đến Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Cao Anh Tuấn - Ảnh: VỈNH DỲ

Giảng đường rộn ràng sắc áo dài tri ân, nhịp điệu văn hóa Việt

Tại chương trình, sinh viên còn được thưởng thức vở nhạc kịch “Người giữ lửa - Người tiếp bước” do Câu lạc bộ Kịch nghệ Trường đại học Sư phạm TP.HCM biểu diễn với thông điệp tri ân thầy cô. Ngày hội có 100 bạn trẻ còn nhảy đồng diễn áo dài trên nền nhạc Tinh Hoa Việt Nam.

Thông Thị Diễm My (Trường đại học Sư phạm TP.HCM) cho biết vẫn còn hào hứng, tự hào sau màn đồng diễn áo dài cùng khoảng 100 bạn trẻ. Sau 2-3 ngày tập luyện, My xem đây là dịp lan tỏa vẻ đẹp áo dài và văn hóa Việt Nam đến mọi người.

Nữ sinh cho rằng tuần lễ mang ý nghĩa đặc biệt với sinh viên sư phạm. Đây không chỉ là chuỗi hoạt động kỷ niệm mà còn tạo không gian để người trẻ thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng đối với thầy cô và nghề giáo.

Diễm My bày tỏ những sân chơi hay các buổi tọa đàm giáo dục trong tuần lễ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu hơn về truyền thống ngành, từ đó thêm đồng cảm và trân trọng những đóng góp của người làm nghề giáo. Các hoạt động cũng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo đến cộng đồng.

Với bản thân My, những trải nghiệm tại tuần lễ tiếp thêm động lực trên hành trình trở thành giáo viên. Không khí tri ân giúp cô hiểu hơn về ý nghĩa, sự cao quý của nghề giáo, đồng thời củng cố niềm tự hào và quyết tâm gắn bó với ngành Sư phạm Ngữ văn mà mình đã lựa chọn.

Một trong những nội dung nổi bật của tuần lễ là Ngày hội các câu lạc bộ, đội, nhóm âm nhạc truyền thống và tìm hiểu văn hóa các dân tộc năm 2026, chủ đề “Vũ khúc”.

Bên cạnh đó, cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Văn hóa là cội nguồn của dân tộc” mang đến sân chơi tìm hiểu kiến thức về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc, khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu, trân trọng các giá trị truyền thống…

Cùng với hoạt động cấp thành, các cơ sở Hội cũng tổ chức các chương trình hưởng ứng bồi đắp lòng biết ơn thầy cô mà còn đồng thời lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo trong môi trường học đường.

Vở nhạc kịch “Người giữ lửa - Người tiếp bước” do Câu lạc bộ Kịch nghệ Trường đại học Sư phạm TP.HCM biểu diễn