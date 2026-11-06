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Giúp sinh viên làm chủ tài chính số, nhận diện bẫy nợ, lừa đảo

tác giả
VŨ TUẤN
VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

Chuỗi hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện bẫy nợ, lừa đảo và tự chủ, quản lý tài chính cho sinh viên sẽ diễn ra tại 9 tỉnh, thành phố trong cả nước từ cuối tháng 11.

Sinh viên sẽ có chuỗi hoạt động nhận diện bẫy nợ, lừa đảo mạng và tự chủ tài chính - Ảnh 1.

MC Yến Vy giao lưu cùng các sinh viên trong Ngày hội Tài chính số sinh viên năm 2025 - Ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến tổ chức chuỗi các hoạt động trang bị kỹ năng làm chủ tài chính số cho sinh viên. Trong đó có các kỹ năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính, "bẫy nợ" và tiêu dùng thiếu kiểm soát cho sinh viên.

Sinh viên cần biết bẫy nợ, lừa đảo tài chính trong thời đại số

Sinh viên sẽ có chuỗi hoạt động nhận diện bẫy nợ, lừa đảo mạng và tự chủ tài chính - Ảnh 2.

Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện lừa đảo tài chính, bẫy nợ cho sinh viên bằng các hình thức trải nghiệm, vui chơi giải trí để thu hút sinh viên - Ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Sinh viên tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Đồng Nai, Gia Lai và Hải Phòng sẽ được trao đổi với các chuyên gia tài chính, KOL trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tham gia các hoạt động trải nghiệm về tài chính số.

Dự kiến có khoảng 90.000 sinh viên tiếp cận với các hoạt động này. Các nội dung trọng tâm là nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính, bẫy nợ và tiêu dùng có kiểm soát.

Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn chương trình sẽ hình thành thói quen quản lý tài chính khoa học và dùng các công cụ tài chính số an toàn, thông minh cho sinh viên.

Dự kiến, chuỗi hoạt động sẽ khởi động tại Đà Nẵng từ ngày 28-11 đến 1-12. Tại TP.HCM cũng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19-12. Chuỗi hoạt động sẽ kết thúc tại Hà Nội đúng ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam 9-1.

Kết hợp học tập, tọa đàm với các hoạt động trải nghiệm tài chính số

Sinh viên sẽ có chuỗi hoạt động nhận diện bẫy nợ, lừa đảo mạng và tự chủ tài chính - Ảnh 3.

Chuỗi hoạt động tài chính số cho sinh viên còn có các đêm ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho hay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy năng lực tự chủ tài chính của sinh viên.

"Chúng tôi kỳ vọng giúp các bạn sinh viên hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh những rủi ro trong môi trường số. Qua đó, khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo, từng bước làm chủ các công cụ tài chính số, phục vụ thiết thực cho học tập, đời sống và phát triển bản thân" - anh Triết cho biết.

Các hoạt động của ngày hội tài chính số sinh viên là các hoạt động khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại, kết hợp với các sân chơi kiến thức, giao lưu, trao đổi cùng chuyên gia, KOL trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có các hoạt động kết hợp học tập, trải nghiệm giải trí để thu hút sinh viên.

Chuỗi hoạt động Ngày hội Tài chính số do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng SACOMBANK tổ chức từ năm 2025.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các cấp bộ Hội, cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan đưa chuỗi chương trình đến với sinh viên tại nhiều địa phương. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam là đơn vị thường trực triển khai chuỗi hoạt động.

Sinh viên sẽ có chuỗi hoạt động nhận diện bẫy nợ, lừa đảo mạng và tự chủ tài chính - Ảnh 4.Học sinh, sinh viên dễ 'sập bẫy' lừa đảo khi thiếu kiến thức giáo dục tài chính

Theo các chuyên gia, việc đưa giáo dục tài chính vào hoạt động giáo dục tăng cường cho học sinh là điều cần thiết và cấp thiết, giúp các em trang bị kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số.

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VŨ TUẤN
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    Chủ đề: tài chính số Sinh viên lừa đảo Bẫy nợ Tín dụng đen

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