Sinh viên khoa học tự nhiên thắng Thử thách GreenZ tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Sinh viên đến từ Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM chiến thắng Thử thách GreenZ tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 7-11, trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, cuộc thi Thử thách GreenZ chính thức diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Đây là sân chơi để sinh viên tìm hiểu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời đề xuất sáng kiến thúc đẩy lối sống xanh trong trường học và cộng đồng.

Hội đồng ban giám khảo gồm có bà Đỗ Thị Kim Chi - Tổ phó Tổ Thanh niên trường học Thành Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên thành phố, nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Công Minh Bảo - Giám đốc điều hành của Green Transition, bà Nguyễn Thị Trốn - Trưởng Phòng Môi trường và Tuân thủ INSEE Việt Nam.

Ban giám khảo, từ trái qua: Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Thị Thu Hà, ông Nguyễn Công Minh Bảo, bà Đỗ Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thị Trốn - Ảnh: VĂN TRUNG

Sinh viên tranh tài kiến thức ở Ngày hội Việt Nam Xanh

Thử thách GreenZ có sự tham gia của 4 đội thi là sinh viên đến từ các Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Mở TP.HCM và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.

Các đội trải qua 4 thử thách gồm: Vòng 1: Bạn có sống xanh?; Vòng 2: Tôi chọn sống xanh; Vòng 3: Hành động xanh; Vòng 4: Vì Việt Nam Xanh.

Ở vòng 1 "Bạn có sống xanh?", sinh viên tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức về ESG.

Cả 4 đội đều tạo bất ngờ khi trả lời chính xác toàn bộ câu hỏi ở vòng 1, cùng đạt số điểm tuyệt đối 50 điểm, cho thấy sự chuẩn bị và nền tảng kiến thức khá đồng đều của các sinh viên trước khi bước vào những thử thách khó hơn tiếp theo.

Trường đại học Công nghiệp và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nhanh tay đưa ra câu trả lời trước khi MC đọc xong câu hỏi - Ảnh: VĂN TRUNG

Sang vòng 2 "Tôi chọn sống xanh", các đội tìm hiểu hoạt động ESG và quá trình chuyển đổi xanh của một doanh nghiệp tại ngày hội, sau đó có tối đa 5 phút trình bày để thuyết phục ban giám khảo.

Đội Trường đại học Công nghiệp TP.HCM lựa chọn Công ty Xi măng INSEE Việt Nam để giới thiệu mô hình sản xuất có trách nhiệm với môi trường. Doanh nghiệp tận dụng lò nung xi măng để đồng xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chuyển hóa chúng thành năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất...

Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM cùng chọn Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) để tìm hiểu mô hình sản xuất tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm từ cây mía của doanh nghiệp, hướng đến giảm thiểu lãng phí tài nguyên và thúc đẩy sản xuất bền vững.

Từ trái qua là các đội thi từ Trường đại học Mở, Trường đại học Khoa học tự nhiên và Trường đại học Công nghiệp - Ảnh: VĂN TRUNG



Sau hai vòng thi, Trường đại học Mở TP.HCM dẫn đầu bảng điểm, theo sau là Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Cả 3 đội giành quyền bước vào vòng 3.

Bà Nguyễn Thị Trốn - Trưởng Phòng Môi trường và Tuân thủ INSEE Việt Nam - nhận xét nhìn chung các đội thi đều dành thời gian tìm hiểu thông tin, tuy nhiên cách trình bày và phối hợp nhóm chưa đồng đều.

"Sinh viên đến từ Trường đại học Mở TP.HCM và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM nổi trội hơn vì bám sát vào những tiêu chí của vòng thi. Hai đội còn lại tập trung giới thiệu sản phẩm xanh mà chưa đi sâu vào khái niệm lối sống xanh.

Chúng ta cần nghĩ đến cái vòng đời của sản phẩm nhiều hơn, chứ không phải chỉ gọi là tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường" - bà Nguyễn Thị Trốn đánh giá.

Về chủ đề ESG, sinh viên cần phân biệt rõ ba trụ cột môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G), thay vì chỉ trình bày chung chung về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên trình bày quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp trong vòng 5 phút - Ảnh: VĂN TRUNG

Những sáng kiến sống xanh trong trường học

Đến vòng 3 "Hành động xanh", 3 đội thi từ Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường đại học Mở TP.HCM lần lượt giới thiệu các mô hình lần lượt là: Báo động rác thải nhựa tại các phòng thí nghiệm; Thứ 2 không rác thải nhựa với 12 tuần sống xanh; Đề xuất giảm rác thải nhựa trong trường học bằng bình nước cá nhân, máy lọc nước và thu đổi chai nhựa, lon nhôm.

Kết thúc vòng 3, hai đội Trường đại học Mở TP.HCM và Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM giành quyền bước vào vòng thi cuối cùng "Vì Việt Nam Xanh".

Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên trình bày mô hình Báo động rác thải nhựa tại các phòng thí nghiệm - Ảnh: VĂN TRUNG

Ở vòng cuối, hai đội lần lượt giải quyết các tình huống thực tiễn về môi trường trong trường đại học.

Đội Trường đại học Mở TP.HCM xử lý bài toán rác thải tại ký túc xá khi rác đã phân loại vẫn bị đơn vị thu gom trộn lẫn, đề xuất tìm đơn vị thu gom phù hợp và khôi phục niềm tin của sinh viên.

Trong khi đó đội Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra giải pháp hạn chế nhựa dùng một lần bằng cách bổ sung máy lọc nước, ly tái sử dụng và hỗ trợ căng tin.

Hai đội cũng đặt câu hỏi phản biện về tính khả thi, chi phí vận hành, nhân sự và cách duy trì sự tham gia của sinh viên.

Trường đại học Mở tranh biện quyết liệt ở vòng cuối cùng - Ảnh: VĂN TRUNG

Giải nhất thuộc về Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, giải nhì là Trường đại học Mở TP.HCM, giải ba là Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, giải khuyến khích là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - đánh giá mặt bằng thí sinh năm nay khá đồng đều, thể hiện qua điểm số giữa các đội không có nhiều chênh lệch. Riêng đội thi từ Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM có sự bứt phá.

Nhận xét về đội giành giải nhất, bà cho biết: "Các bạn thể hiện sự bản lĩnh ngay từ những vòng đầu khi trình bày các vấn đề của doanh nghiệp cũng như câu chuyện thực tế từ nhà trường. Đặc biệt, ở vòng cuối, đội đã xử lý tình huống dứt khoát, phản xạ nhanh và đưa ra những lập luận chặt chẽ để bảo vệ quan điểm".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đánh giá cao ý thức ESG của sinh viên, thể hiện qua những hành động thiết thực từ quy mô lớp học, khoa, phòng thí nghiệm đến toàn trường.

Đồng thời Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ kỳ vọng Thử thách GreenZ sẽ được mở rộng trong những năm tới, không chỉ giới hạn ở 4 trường mà trở thành sân chơi lớn hơn, thu hút sinh viên từ nhiều trường đại học cùng đóng góp ý tưởng và xây dựng các mô hình hướng đến môi trường xanh, bền vững.

Sinh viên của 4 trường đại học cùng ban giám khảo Thử thách GreenZ chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…