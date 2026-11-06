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Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ thần tượng

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khai mạc ngày mai, 7-11, có khoảng 50 gian hàng, dự kiến đón 25.000 lượt khách đến trải nghiệm, khám phá giải pháp thân thiện môi trường, đổi rác tái chế lấy quà và giao lưu âm nhạc.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ Idol - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: BTC

Trong hai ngày 7 và 8-11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sẽ diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Dự kiến đón 25.000 lượt khách

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, ngày hội năm nay dự kiến có 50 gian hàng, thu hút 25.000 lượt người tham dự.

Ban tổ chức xây dựng nhiều không gian, hoạt động để cho người dân trải nghiệm, đặc biệt là các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu về những giải pháp sống xanh trong đời sống hằng ngày.

Ngày hội mở cửa từ 8h đến 21h trong cả hai ngày. Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể tìm hiểu các sản phẩm thân thiện môi trường, mô hình sản xuất bền vững và sáng kiến chuyển đổi xanh của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực.

Đây cũng là dịp để các đơn vị giới thiệu những cách làm cụ thể trong tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và hướng đến tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ Idol - Ảnh 2.

Sơ đồ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Đổi rác lấy quà, tặng hơn 17.000 phần quà

Một trong những hoạt động được kỳ vọng thu hút đông đảo người tham gia là hoạt động đổi rác tái chế lấy quà. Người dân có thể mang những vật liệu có khả năng tái chế đến ngày hội để đổi lấy các phần quà như sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady và nhiều vật phẩm từ các đơn vị đồng hành.

Bên cạnh đó, các trạm tương tác được thiết kế để người tham dự vừa vui chơi vừa tìm hiểu kiến thức môi trường và nhận quà.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ Idol - Ảnh 3.

Các hoa hậu, á hậu đổi rác tái chế lấy sen đá tại gian hàng báo Tuổi Trẻ tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với chương trình Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh, người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Tại trạm trắc nghiệm, người chơi có thể thử sức với những câu hỏi về phân loại rác, nhận biết các loại chất thải và cách xử lý phù hợp.

Du khách có thể khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đặc biệt mỗi lượt check-in, tham gia hoạt động hoặc tương tác tại gian hàng còn có thể mang đến cơ hội tham gia bốc thăm may mắn, nhận những phần quà thân thiện với môi trường.

Theo ban tổ chức, ngày hội có hơn 17.000 phần quà từ các đơn vị đồng hành. Trong đó có một xe điện VinFast trị giá 35 triệu đồng và hai đèn bàn Philips, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng.

Hát cùng đêm nhạc xanh

Ngày hội còn mang đến không gian âm nhạc với hai đêm diễn vào tối 7 và 8-11.

Tối 7-11, khán giả có dịp gặp gỡ ca sĩ - rapper NEGAV cùng các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng và Trung Hiếu.

Đêm 8-11 có sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, DANG HONG HAI và DILLAN. Bên cạnh thưởng thức các tiết mục biểu diễn, khán giả còn có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức Mega Livestream “Xanh từng đơn hàng”, giới thiệu nhiều sản phẩm có yếu tố chuyển đổi xanh với ưu đãi giảm giá đến 70%. Hoạt động diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, có sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Hoàng Việt và Duy Nhất.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ Idol - Ảnh 4.

Thông tin lịch hoạt động Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.

Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ Idol - Ảnh 5.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Trải nghiệm sống xanh, đổi rác lấy quà, gặp gỡ thần tượng - Ảnh 6.Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Săn ưu đãi lên đến 70% tại Megalive ‘Xanh từng đơn hàng’

Người tiêu dùng có cơ hội săn ưu đãi giảm giá đến 70% tại Megalive ‘Xanh từng đơn hàng’, diễn ra tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, với sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung và nhiều doanh nghiệp Việt.

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    Chủ đề: sống xanh Việt Nam xanh Ngày hội Việt Nam Xanh Kinh tế tuần hoàn PRO Việt Nam

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

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