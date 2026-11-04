Negav - 'con tướng' được chờ đợi tại Green concert của Việt Nam Xanh

Theo Negav, sống xanh không phải điều gì quá lớn lao hay cần phô trương để người khác nhìn thấy - Ảnh: NVCC

Negav mang ba ca khúc làm nên tên tuổi mình đến Ngày hội Việt Nam Xanh.

Sống xanh từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày

Theo Negav, sống xanh không phải điều gì quá lớn lao hay cần phô trương để người khác nhìn thấy. Quan trọng hơn cả là ý thức được mỗi lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày đều có thể tác động đến môi trường xung quanh.

Sống xanh cũng chính là sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và nơi mình đang sinh sống.

Negav bắt đầu thực hành lối sống này từ những thói quen đơn giản như mang theo bình nước cá nhân khi đi diễn hoặc đến phòng thu, hạn chế sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa, đồng thời chủ động tắt đèn và máy lạnh khi rời khỏi phòng.

Bên cạnh đó, Negav duy trì thói quen tập gym để nâng cao thể lực. Với anh, sống xanh không chỉ gắn với việc bảo vệ môi trường mà còn là chăm sóc sức khỏe, duy trì nguồn năng lượng tích cực để đáp ứng lịch trình làm nhạc và biểu diễn dày đặc.

Anh nhận thấy những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích thiết thực: cơ thể khỏe khoắn hơn, ngoại hình cải thiện và tinh thần cũng tràn đầy năng lượng hơn.

Negav tin rằng: "Một người sống xanh nghe có vẻ bé nhỏ, nhưng người ấy sẽ truyền cảm hứng cho người thứ hai, người thứ ba. Thay đổi lớn nào cũng bắt đầu từ một người dám làm trước, và tôi muốn là một trong những người đó".

Lên sân khấu là Negav cháy hết mình - Ảnh: BTC

Negav: "Em tưởng em lạc mất rồi"

Năm 2026, Negav có phần ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Anh chỉ tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với mascot GAUCI và trở thành ca sĩ bị "phát hiện" nhanh nhất trong chương trình.

Dù phải dừng chân sớm, màn thể hiện của anh vẫn để lại nhiều dấu ấn. Nhiều người bất ngờ khi nghe Negav hát ca khúc Có hẹn với thanh xuân - một bản pop ngọt ngào đòi hỏi khả năng xử lý nốt cao và kỹ thuật hát head voice.

Trấn Thành - người gắn bó với Negav trong nhiều chương trình vì thế thấy rõ sự trưởng thành của Negav trong giọng hát và cả cách sống.

Anh khen: "Negav lựa bài hay, có tình cảm, lớn lên được nhiều chút".

Đáng chú ý, trong chương trình, lời chia sẻ của Negav "Em tưởng em lạc mất rồi" khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Sau những ồn ào và sự cố liên quan đến concert Anh trai say hi cách đây 2 năm, sự trở lại của Negav trong các chương trình vừa qua, đặc biệt là màn làm mới mình trong Ca sĩ mặt nạ nhận được sự ủng hộ và cả sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Negav nỗ lực, dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị album đầu tay - Ảnh: NVCC

Nói về việc GAUCI phải chia tay chương trình sớm, Negav cho biết anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui nhiều hơn tiếc nuối. Bởi theo anh, ở Ca sĩ mặt nạ, giọng hát chính là dấu ấn nhận diện của nghệ sĩ. Việc khán giả vẫn nhận ra Negav qua giọng hát, đồng thời ghi nhận sự tiến bộ trong cách thể hiện và xử lý ca khúc đã là niềm hạnh phúc lớn.

Hiện Negav gần như dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị album đầu tay. Ngày 5-11, Negav dự kiến ra mắt một sản phẩm âm nhạc theo hình thức mới.

Anh bật mí: "Tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng khả năng sáng tạo trong nghệ thuật của Negav sẽ khiến mọi người bất ngờ, lúc nào cũng sẽ nhiều hơn nữa. Còn dự án của 2027, tôi xin giữ bí mật, từ từ lật mở đến mọi người để lần trở lại này có nhiều điều thú vị hơn".

Negav trong Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Tặng vé miễn phí hai đêm nhạc Việt Nam Xanh

Ngay từ bây giờ, độc giả hãy sở hữu Hộ chiếu xanh để bắt đầu hành trình khám phá, tích điểm và nhận quà và có thể đăng ký nhận vé xem các đêm nhạc miễn phí.

Thông tin chi tiết và đăng ký sở hữu Hộ chiếu xanh tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/viet-nam-xanh

Tối 7-11, khán giả gặp gỡ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu và ca sĩ - rapper NEGAV. Ban tổ chức tặng 200 vé.

Đến tối 8-11, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng "anh trai" DANG HONG HAI, DILLAN. Ban tổ chức dành 50 vé tặng người hâm mộ đêm nhạc này.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được một vé trong hai đêm nhạc tối 7-11 hoặc 8-11.

Bạn đọc phải đăng ký trước, sau đó đến quầy ban tổ chức tại ngày hội check-in nhận vé trong khung giờ từ 14h - 17h30 ngày 7 và 8-11.

Khi nhận vé, độc giả xuất trình Hộ chiếu xanh trên tài khoản đã đăng ký để ban tổ chức đối chiếu. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 vé.

Hạn cuối đăng ký nhận vé đêm nhạc trước ngày 6-11.

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng người tham dự, trong đó có 1 xe điện VinFast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.