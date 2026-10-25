Negav bị loại, Ca sĩ mặt nạ mùa này dễ đoán quá

Đúng như dự đoán, Ca sĩ mặt nạ đứng sau Gauci là Negav - Ảnh: BTC

Trong tập 4 Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 24-10, Negav phải nói lời chia tay chương trình. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi từ tập đầu tiên, khi Gauci cất giọng, nhìn điệu bộ/cử chỉ của Gauci, nhiều khán giả đã dự đoán người đứng sau mascot này chỉ có thể là Negav.

Negav dừng cuộc chơi

Chia sẻ sau phần "lột" mặt nạ với tiết mục Có hẹn với thanh xuân, "Gauci" Negav thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc đầu mascot kín mít, không có mũi miệng khiến việc lấy hơi gặp rất nhiều khó khăn.

Negav bộc bạch bản thân từng rất tự ti vì di chứng sau dịch COVID-19 khiến cột hơi bị hạn chế, không tin mình có thể hát trọn vẹn cả bài, nên khi đến với chương trình chỉ muốn thử sức và vượt qua giới hạn.

Đức Phúc và Trấn Thành dành lời động viên chân thành, nhấn mạnh rằng âm nhạc không nhất thiết phải đao to búa lớn, mà quan trọng nhất là cảm xúc xuất phát từ trái tim.

Negav cũng khiến nhiều người phải bật cười khi mong muốn được mượn cuộc đời của Trấn Thành một ngày: làm ngôi sao hạng A, đạo diễn trăm tỉ, và quan trọng nhất là được ăn phở, bún bò, hủ tiếu thỏa thích mà không ai dám chê mập.

Anh nói lý do muốn sống cuộc đời của Trấn Thành không phải vì địa vị hay sung sướng, mà vì sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đam mê, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng luôn nâng cấp bản thân để bắt kịp các bạn trẻ của MC này.

Trấn Thành cảm ơn tình cảm đó và trêu Negav có thể trải nghiệm thêm cuộc đời của Bích Phương (nằm trên giường chơi game điện thoại và đặt đồ ăn qua ứng dụng) hoặc Đức Phúc (biết chỗ mua phấn nền).

Negav lộ diện và giới thiệu bài mới One more night - Video: BTC

Ca sĩ mặt nạ dễ đoán

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của Ca sĩ mặt nạ là sự bí ẩn và tài "giấu giọng" của nghệ sĩ. Song mùa 2026 khá dễ đoán bởi nhiều mascot vừa cất giọng đã nhanh chóng lộ diện nhận diện đặc trưng.

Ngay từ tập đầu tiên, Negav bị réo tên khắp mặt trận là người đứng sau mascot Gauci và đúng là như vậy. Các mascot khác cũng nhanh chóng vào diện nghi vấn: Dol-La-La là Quân A.P, Mimibu là Lyhan, hay Bò sữa Achu là CongB… Ngoài ra, Rabibuum cũng bị cho là "anh ba" Ngọc Sơn "chắc cú luôn".

Ca sĩ mặt nạ mùa 2026 bị cho khá dễ đoán - Ảnh: BTC

Sau chuỗi chương trình truyền hình thực tế và concert bùng nổ trước đó, sự xuất hiện của nhiều gương mặt đứng sau các mascot được cho bước ra từ "vũ trụ" say hi khiến khán giả bớt đi sự hào hứng. Vẫn thiếu những "biến số" hay màn đánh lừa kỹ thuật thanh nhạc để khi mascot bị lột mặt, khán giả phải ú òa.

Mặt khác, so với chất lượng âm nhạc từng làm nên thương hiệu ở mùa 1, các bản phối trong những tập đầu của mùa mới bị cho là tương đối an toàn. Trong khi đó thời lượng dành cho các màn tương tác phụ (như các tiểu phẩm ngắn, mảng miếng tương tác chèn vào giữa chương trình) khá rườm rà, thừa thãi và kéo dài không cần thiết.

Đáng nói, việc mượn chuyện đời tư (tình cảm của Tăng Duy Tân - Bích Phương) để tăng sức hút cho chương trình khiến trọng tâm thưởng thức âm nhạc chuyên môn bị loãng.

Nhìn chung Ca sĩ mặt nạ 2026 vẫn có những điểm sáng riêng lẻ đến từ kỹ thuật trình diễn của một số ca sĩ thực lực đứng sau các mascot. Song để lấy lại độ nhiệt vốn có, chương trình đòi hỏi những bước chuyển mình quyết liệt hơn.