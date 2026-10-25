Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Negav bị loại, Ca sĩ mặt nạ mùa này dễ đoán quá

tác giả
TIẾU TÙNG
TIẾU TÙNG
TIẾU TÙNG

Không ngoài dự đoán, Ca sĩ mặt nạ đứng sau Gauci là Negav, cũng đồng nghĩa với việc anh là cái tên đầu tiên phải rời chương trình.

Negav bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ - Ảnh 1.

Đúng như dự đoán, Ca sĩ mặt nạ đứng sau Gauci là Negav - Ảnh: BTC

Trong tập 4 Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 24-10, Negav phải nói lời chia tay chương trình. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi từ tập đầu tiên, khi Gauci cất giọng, nhìn điệu bộ/cử chỉ của Gauci, nhiều khán giả đã dự đoán người đứng sau mascot này chỉ có thể là Negav.

Negav dng cuc chơi

Chia sẻ sau phần "lột" mặt nạ với tiết mục Có hn vi thanh xuân, "Gauci" Negav thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc đầu mascot kín mít, không có mũi miệng khiến việc lấy hơi gặp rất nhiều khó khăn.

Negav bộc bạch bản thân từng rất tự ti vì di chứng sau dịch COVID-19 khiến cột hơi bị hạn chế, không tin mình có thể hát trọn vẹn cả bài, nên khi đến với chương trình chỉ muốn thử sức và vượt qua giới hạn.

Đức Phúc và Trấn Thành dành lời động viên chân thành, nhấn mạnh rằng âm nhạc không nhất thiết phải đao to búa lớn, mà quan trọng nhất là cảm xúc xuất phát từ trái tim.

Negav cũng khiến nhiều người phải bật cười khi mong muốn được mượn cuộc đời của Trấn Thành một ngày: làm ngôi sao hạng A, đạo diễn trăm tỉ, và quan trọng nhất là được ăn phở, bún bò, hủ tiếu thỏa thích mà không ai dám chê mập.

Anh nói lý do muốn sống cuộc đời của Trấn Thành không phải vì địa vị hay sung sướng, mà vì sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đam mê, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng luôn nâng cấp bản thân để bắt kịp các bạn trẻ của MC này.

Trấn Thành cảm ơn tình cảm đó và trêu Negav có thể trải nghiệm thêm cuộc đời của Bích Phương (nằm trên giường chơi game điện thoại và đặt đồ ăn qua ứng dụng) hoặc Đức Phúc (biết chỗ mua phấn nền).

Negav lộ diện và giới thiệu bài mới One more night - Video: BTC

Ca sĩ mt n d đoán

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của Ca sĩ mặt nạ là sự bí ẩn và tài "giấu giọng" của nghệ sĩ. Song mùa 2026 khá dễ đoán bởi nhiều mascot vừa cất giọng đã nhanh chóng lộ diện nhận diện đặc trưng.

Ngay từ tập đầu tiên, Negav bị réo tên khắp mặt trận là người đứng sau mascot Gauci và đúng là như vậy. Các mascot khác cũng nhanh chóng vào diện nghi vấn: Dol-La-La là Quân A.P, Mimibu là Lyhan, hay Bò sữa Achu là CongB… Ngoài ra, Rabibuum cũng bị cho là "anh ba" Ngọc Sơn "chắc cú luôn".

Negav bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ - Ảnh 2.

Ca sĩ mặt nạ mùa 2026 bị cho khá dễ đoán - Ảnh: BTC

Sau chuỗi chương trình truyền hình thực tế và concert bùng nổ trước đó, sự xuất hiện của nhiều gương mặt đứng sau các mascot được cho bước ra từ "vũ trụ" say hi khiến khán giả bớt đi sự hào hứng. Vẫn thiếu những "biến số" hay màn đánh lừa kỹ thuật thanh nhạc để khi mascot bị lột mặt, khán giả phải ú òa.

Mặt khác, so với chất lượng âm nhạc từng làm nên thương hiệu ở mùa 1, các bản phối trong những tập đầu của mùa mới bị cho là tương đối an toàn. Trong khi đó thời lượng dành cho các màn tương tác phụ (như các tiểu phẩm ngắn, mảng miếng tương tác chèn vào giữa chương trình) khá rườm rà, thừa thãi và kéo dài không cần thiết.

Đáng nói, việc mượn chuyện đời tư (tình cảm của Tăng Duy Tân - Bích Phương) để tăng sức hút cho chương trình khiến trọng tâm thưởng thức âm nhạc chuyên môn bị loãng.

Nhìn chung Ca sĩ mặt nạ 2026 vẫn có những điểm sáng riêng lẻ đến từ kỹ thuật trình diễn của một số ca sĩ thực lực đứng sau các mascot. Song để lấy lại độ nhiệt vốn có, chương trình đòi hỏi những bước chuyển mình quyết liệt hơn.

Negav bị loại - Ảnh 3.Ca sĩ mặt nạ nào khiến Trấn Thành nói sở hữu 'món quà từ Thượng đế'?

Hát Một đêm say trong tập 2 Ca sĩ mặt nạ, mascot Rabibuum khiến Trấn Thành và Bích Phương khóc ngay trên ghế nóng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TIẾU TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trấn Thành Negav Ca sĩ mặt nạ

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất