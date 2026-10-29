'Cô dâu' Lê Khanh chính thức lộ diện trong Running Man Việt Nam

Teaser tập 14 Running Man

Sau khi danh tính cô dâu Quân A.P được giữ kín ở tập trước Running Man, teaser tập 14 xác nhận người xuất hiện trong vai này là Lê Khanh. Sự xuất hiện của cô hút nhiều bình luận từ người xem và bàn luận trên mạng xã hội.

Lê Khanh xuất hiện trong vai 'cô dâu' của Tám Quân

Trong teaser được công bố tối 28-10, Lê Khanh giới thiệu bản thân với các thành viên và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm con dâu của gia đình. Phía nhà trai cũng hào hứng đón nhận cô dâu mới bằng câu nói: "Con trai đến tuổi thì lấy vợ thôi".

Trước đó, đám cưới của Tám Quân là một trong những tình tiết đáng chú ý ở tập 13. Chương trình giữ kín danh tính cô dâu, chỉ để lộ một số chi tiết khiến người xem tò mò. Khi nhân vật cô dâu xuất hiện với áo dài hồng và khăn voan, nhiều khán giả đã dự đoán đó là Lê Khanh.

Đến teaser tập 14, cô chính thức lộ diện. Trong phần giới thiệu, Lê Khanh nói: "Em cũng xin giới thiệu em tên là Khanh ạ. Và em rất là vui, rất là may mắn và hạnh phúc khi hôm nay được ở đây và được làm con dâu của gia đình mình ạ".

Lê Khanh chính thức lộ diện trong Running Man Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Màn ra mắt mang đến không khí vui vẻ cho chương trình. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phấn khích khi Lê Khanh tham gia cùng Quân A.P, đồng thời mong chờ những tương tác của cô với các thành viên.

Bên cạnh đám cưới, teaser tập 14 còn giới thiệu nhiệm vụ mới mang tên "Lời nguyền gia tộc R". Các thành viên được giao trách nhiệm hóa giải lời nguyền để giành lại báu vật của gia đình.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chơi bàn chiến thuật "điệu hổ ly sơn", phân công một nhóm nhử đối thủ để nhóm còn lại bất ngờ tiếp cận. Các thành viên cũng động viên, hứa bảo vệ nhau trước khi bước vào cuộc chiến xé bảng tên.

Các thành viên Running Man sẽ tham gia nhiệm vụ hóa giải lời nguyền gia tộc R - Ảnh: Chụp màn hình

Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện quyết tâm khi khẳng định sẽ chọn xé người mạnh nhất thay vì người yếu nhất khi phối hợp cùng Liên Bỉnh Phát. Những phân cảnh rượt đuổi và giằng co cho thấy cuộc chơi tiếp tục đòi hỏi khả năng phối hợp, phán đoán và tính toán chiến thuật.

Ở cuối teaser, ca khúc First Dance của UPRIZE vang lên trong phân cảnh các thành viên chúc phúc cho Tám Quân và cô dâu. Hình ảnh Trấn Thành và Anh Tú Atus xúc động khiến nhiều người xem chú ý.

Trấn Thành có khoảnh khắc xúc động trong ngày vui của Quân A.P - Ảnh: Chụp màn hình

Trên mạng xã hội, một số khán giả cho biết họ cảm thấy vui và xúc động khi chứng kiến sự gắn bó giữa các thành viên. Một bình luận viết: "Hành trình của gia đình Run tuy chưa quá dài, nhưng cũng đủ để thấy các thành viên yêu thương nhau như người nhà", "Đoạn cuối nhìn Hai Thành với Sáu Tút rưng rưng mà thương gì đâu"...

Ngoài Lê Khanh, sự xuất hiện của Lê Nhân cũng khiến khán giả hào hứng. Nhiều người mong chờ tập mới để theo dõi đầy đủ màn ra mắt cô dâu, những tương tác giữa các thành viên và kết quả nhiệm vụ của gia tộc R.