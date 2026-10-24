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Không ai ngờ Minh Hằng là trùm cuối vụ trộm vàng ở Running Man

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Minh Hằng tạo cú twist trong tập mới Running Man Việt Nam khi vừa là điều tra viên, vừa bí mật đảm nhận vai trò kẻ trộm.

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Sơn.K, Minh Hằng và Pháp Kiều là những khách mời trong tập 12 - Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 13 Running Man, dàn khách mời gồm Sơn.K, Minh Hằng, Pháp Kiều cùng dàn cast tham gia trò chơi điều tra vụ mất mâm vàng tại một tiệc cưới giả tưởng.

Minh Hằng hóa thân thành "Mẹ Mìn", người quen của gia đình chú rể Tám Quân, nhưng bí mật lên kế hoạch trộm bộ nữ trang cưới để trả thù gia tộc R. Cô còn chủ động lôi kéo Quang Trung tham gia phi vụ.

Điểm đặc biệt của trò chơi là Minh Hằng đồng thời mang hai thân phận: Kẻ trộm và điều tra viên. Theo luật, điều tra viên có quyền xé bảng tên nghi phạm, nhưng chương trình không cấm người giữ vai trò này cũng là kẻ trộm. Minh Hằng tận dụng điều đó để che giấu thân phận và thao túng diễn biến cuộc chơi.

Minh Hằng tự tay loại Quang Trung để lấy lòng tin tại Running Man

Ở chặng cuối, khi cuộc điều tra bắt đầu, Minh Hằng chủ động tiếp cận Pháp Kiều, người giữ vai trò nhân chứng, và tự nhận mình là điều tra viên. Cô tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy, đồng thời hứa bảo vệ Pháp Kiều nhằm kiểm soát thông tin và bằng chứng quan trọng.

Minh Hằng và Quang Trung còn chuẩn bị trước phương án đối phó nếu một trong hai bị nghi ngờ. Theo kế hoạch, nếu Quang Trung bị phát hiện, Minh Hằng sẽ trực tiếp xé bảng tên đồng phạm để củng cố vỏ bọc điều tra viên.

Kế hoạch diễn ra đúng như dự tính. Khi Quang Trung bị dồn vào diện nghi vấn, Minh Hằng tự tay xé bảng tên anh. Hành động này khiến Trấn Thành và những người chơi khác tin rằng cô thực sự đứng về phía điều tra, trong khi đồng phạm đã bị loại khỏi cuộc chơi.

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Minh Hằng tạo cú lật kèo khi che giấu thân phận kẻ trộm đến cuối cuộc chơi - Ảnh: Chụp màn hình

- Ảnh 3.

Minh Hằng đánh lạc hướng Trấn Thành bằng cách xé bảng tên Quang Trung - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó Minh Hằng tiếp tục tận dụng sự tin tưởng của Trấn Thành để tác động đến các quyết định tại những phiên bỏ phiếu. Nhiều dân thường như Quân A.P, Quang Tuấn và Liên Bỉnh Phát lần lượt bị loại, giúp phe trộm giảm nguy cơ bị phát hiện.

Minh Hằng thuyết phục Trấn Thành rằng Lan Ngọc mới là người đứng sau màn đánh lạc hướng. Tin vào suy đoán này, Trấn Thành trực tiếp xé bảng tên Lan Ngọc.

Ngay sau đó, Minh Hằng công khai thân phận thật: cô vừa là điều tra viên, vừa là kẻ trộm A. Cú lừa khiến Trấn Thành và các thành viên ngỡ ngàng khi nhận ra người họ tin tưởng trong quá trình điều tra lại chính là một trong những thủ phạm.

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Lan Ngọc oan ức, trở thành mục tiêu bị nghi ngờ khi mọi manh mối đều nhắm đến cô - Ảnh: Chụp màn hình

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Minh Hằng và Quang Trung phối hợp trong màn đấu trí tại Running Man - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi tập phát sóng lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho cách ê kíp xây dựng tình huống và màn phối hợp giữa Minh Hằng với Quang Trung.

Một bình luận nhận xét: "Minh Hằng có được bộ não của Quang Trung và sự hiếu thắng của Trấn Thành. Cộng với nét mặt không thể vô tội hơn. Coi như là có được mọi lợi thế".

"Tập này xứng đáng hay nhất mùa vì cú twist, mượn xe tải lao về đích", "Xem mà phải công nhận ê kíp với biên tập đỉnh thiệt, plot twist nổi da gà cục cục", "Tôi đã thật sự tin chị Ngọc diễn vai nạn nhân quá giỏi cho đến khi cổ là nạn nhân thật"... một số bình luận.

- Ảnh 6.Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc 'dắt mũi' cả dàn cast Running Man

Tập 12 Running Man Việt Nam gây chú ý với màn đấu trí, hai thợ săn Ninh Dương Lan Ngọc và Anh Tú Atus có những pha đánh lạc hướng khiến các thành viên liên tục đoán sai danh tính đối thủ.


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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Trấn Thành Ninh Dương Lan Ngọc Running Man Lan Ngọc Running Man Việt Nam

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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