Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Dân mạng bùng nổ khi Quân A.P cho ‘vợ iu’ Lê Khanh lên sóng

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Xem MV 3 phải 6 đừng, khán giả nói vui ‘chồng hát, vợ đóng MV, không tốn tiền thuê diễn viên luôn’, ‘ngày này cuối cùng cũng tới’.

Dân mạng bùng nổ khi Quân A.P tiếp tục cho ‘vợ iu’ Lê Khanh lên sóng - Ảnh 1.

"Tám Quân" của gia tộc R cho nửa kia lên sóng trong MV 3 phải 6 đừng - Ảnh: NVCC

Quân A.P phát hành MV 3 phi 6 đừng tối 27-10, nhanh chóng viral trên các diễn đàn. Tới sáng 28-10, MV gần chạm mốc 1 triệu view, thu hút hàng nghìn bình luận, hiện nằm trong top 5 YouTube Musics Charts Vietnam.

'Vợ chồng' Quân A.P cùng kể chuyện tình yêu biến số

Không phải đến nay khán giả mới biết đến chuyện tình từ thời "gà bông" của Quân A.P và Lê Khanh, song cả hai chưa lần nào lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm trước công chúng.

Trước đó, xem tập Running Man Vietnam phát tối 23-10, cô gái tên K, diện áo dài hồng, đội khăn voan che mặt khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Trong đó "Tám Quân" liên tục hối thúc "gia tộc R" đi đón dâu, Trấn Thành cũng không giấu được sự tò mò và đặt câu hỏi về danh tính "cô dâu" của anh chàng.

Kết hợp với vóc dáng và góc nghiêng của nhân vật, nhiều khán giả lập tức nhận ra Lê Khanh - "nửa kia" ngoài đời thật của Quân A.P.

Trong MV mới, Quân A.P tiếp tục cho "vợ iu" Lê Khanh lên sóng. Trên trang cá nhân của nghệ sĩ, MV thu hút hơn 77.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Quân A.P hỏi khán giả "đủ nổ chưa" nên nhiều khán giả "giả bộ bất ngờ cho ảnh vui", "nữ chính bất ngờ dữ chưa"…

"3 phải 6 đừng 8 cưới rồi", "Lần đầu xem MV không nhìn ca sĩ", "ngại quá", "công khai thật rồi kìa", "MV trước (Thiên mệnh, Falling With You) ảnh giấu mặt cổ, đến MV này là ảnh lộ mặt luôn, em nôn đám cưới của 2 người lắm rồi"… là các bình luận.

Trong 3 phải 6 đừng, Quân A.P hóa thân thành "The Boss" luôn sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo luật lệ. Song sự xuất hiện của "The Girl" do Lê Khanh đảm nhận đã làm xáo trộn mọi trật tự vốn có, mở ra những thay đổi nằm ngoài dự tính của nhân vật. Cả hai cùng kể chuyện tình yêu đầy biến số thú vị, thể hiện sự va chạm giữa cảm xúc và lý trí.

MV 3 phải 6 đừng của Quân A.P

Quân A.P hé lộ dự án dài hơi hơn

Bắt đầu con đường âm nhạc từ những bài hát cover trên mạng rồi trở thành hiện tượng với Ai là người thương em, cùng nhiều ca khúc ballad và góp mặt trong Anh trai say hi, Quân A.P đi một con đường chậm mà chắc.

3 phải 6 đừng mang giai điệu pop có tiết tấu vừa phải, thể hiện được sở trường những nốt trầm mộc mạc và khàn tự nhiên của Quân A.P. Cách nhả chữ thủ thỉ, tự sự khiến bài hát gần gũi hơn với khán giả.

Dân mạng bùng nổ khi Quân A.P tiếp tục cho ‘vợ iu’ Lê Khanh lên sóng - Ảnh 2.

Nói về lần góp mặt của Lê Khanh trong dự án mới của mình, Quân A.P cho biết: "Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong '3 phải 6 đừng' mà ê kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh" - Ảnh: NVCC

Sau 3 phải 6 đừng, Quân A.P cũng tiết lộ EP mới có tên Hóa điên sẽ được ra mắt vào ngày 3-11 này. Có thể thấy dù bận rộn nhiều lịch trình, show thực tế nhưng "anh trai" này vẫn không quên chăm chút cho sản phẩm âm nhạc cá nhân dành cho khán giả.

Sau Anh trai say hi, Quân A.P được yêu mến khi trở thành một phần của "Gia tộc R" trong Running Man Vietnam. Từ biệt hình tượng "hoàng tử ballad" điềm tĩnh, anh gây bất ngờ khi lăn xả hết mình, tạo nên yếu tố "hài ngầm" và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Ngoài ra chất maknae pha "boy phố" càng khiến Tám Quân trở nên gần gũi, duyên dáng hơn trong lòng người hâm mộ.

Hiện Quân A.P đang được cho đứng sau mascot Dol-La-La trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Dù đáp án cuối cùng chưa có nhưng nhiều khán giả dự đoán anh sẽ bị "lột mặt" sớm thôi. Có người nói: "Nốt đầu tiên đã biết là ai liền", kèm cách gọi "Cúc" đầy thân thuộc.

Dân mạng bùng nổ khi Quân A.P cho ‘vợ iu’ Lê Khanh lên sóng - Ảnh 3.Đình Bắc song ca cùng Quân A.P, ai hát hay hơn ai?

Một đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại cảnh cầu thủ Đình Bắc và ca sĩ Quân A.P song ca bất ngờ phủ sóng mạng xã hội, khi được hàng loạt fanpage đăng tải lại và thu hút lượng tương tác lớn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: MV 3 phải 6 đừng Running Man VietNam Quân A.P

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất