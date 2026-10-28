Dân mạng bùng nổ khi Quân A.P cho ‘vợ iu’ Lê Khanh lên sóng

"Tám Quân" của gia tộc R cho nửa kia lên sóng trong MV 3 phải 6 đừng - Ảnh: NVCC

Quân A.P phát hành MV 3 phải 6 đừng tối 27-10, nhanh chóng viral trên các diễn đàn. Tới sáng 28-10, MV gần chạm mốc 1 triệu view, thu hút hàng nghìn bình luận, hiện nằm trong top 5 YouTube Musics Charts Vietnam.

'Vợ chồng' Quân A.P cùng kể chuyện tình yêu biến số

Không phải đến nay khán giả mới biết đến chuyện tình từ thời "gà bông" của Quân A.P và Lê Khanh, song cả hai chưa lần nào lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm trước công chúng.

Trước đó, xem tập Running Man Vietnam phát tối 23-10, cô gái tên K, diện áo dài hồng, đội khăn voan che mặt khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Trong đó "Tám Quân" liên tục hối thúc "gia tộc R" đi đón dâu, Trấn Thành cũng không giấu được sự tò mò và đặt câu hỏi về danh tính "cô dâu" của anh chàng.

Kết hợp với vóc dáng và góc nghiêng của nhân vật, nhiều khán giả lập tức nhận ra Lê Khanh - "nửa kia" ngoài đời thật của Quân A.P.

Trong MV mới, Quân A.P tiếp tục cho "vợ iu" Lê Khanh lên sóng. Trên trang cá nhân của nghệ sĩ, MV thu hút hơn 77.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Quân A.P hỏi khán giả "đủ nổ chưa" nên nhiều khán giả "giả bộ bất ngờ cho ảnh vui", "nữ chính bất ngờ dữ chưa"…

"3 phải 6 đừng 8 cưới rồi", "Lần đầu xem MV không nhìn ca sĩ", "ngại quá", "công khai thật rồi kìa", "MV trước (Thiên mệnh, Falling With You) ảnh giấu mặt cổ, đến MV này là ảnh lộ mặt luôn, em nôn đám cưới của 2 người lắm rồi"… là các bình luận.

Trong 3 phải 6 đừng, Quân A.P hóa thân thành "The Boss" luôn sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo luật lệ. Song sự xuất hiện của "The Girl" do Lê Khanh đảm nhận đã làm xáo trộn mọi trật tự vốn có, mở ra những thay đổi nằm ngoài dự tính của nhân vật. Cả hai cùng kể chuyện tình yêu đầy biến số thú vị, thể hiện sự va chạm giữa cảm xúc và lý trí.

MV 3 phải 6 đừng của Quân A.P

Quân A.P hé lộ dự án dài hơi hơn

Bắt đầu con đường âm nhạc từ những bài hát cover trên mạng rồi trở thành hiện tượng với Ai là người thương em, cùng nhiều ca khúc ballad và góp mặt trong Anh trai say hi, Quân A.P đi một con đường chậm mà chắc.

3 phải 6 đừng mang giai điệu pop có tiết tấu vừa phải, thể hiện được sở trường những nốt trầm mộc mạc và khàn tự nhiên của Quân A.P. Cách nhả chữ thủ thỉ, tự sự khiến bài hát gần gũi hơn với khán giả.

Nói về lần góp mặt của Lê Khanh trong dự án mới của mình, Quân A.P cho biết: "Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong '3 phải 6 đừng' mà ê kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh" - Ảnh: NVCC

Sau 3 phải 6 đừng, Quân A.P cũng tiết lộ EP mới có tên Hóa điên sẽ được ra mắt vào ngày 3-11 này. Có thể thấy dù bận rộn nhiều lịch trình, show thực tế nhưng "anh trai" này vẫn không quên chăm chút cho sản phẩm âm nhạc cá nhân dành cho khán giả.

Sau Anh trai say hi, Quân A.P được yêu mến khi trở thành một phần của "Gia tộc R" trong Running Man Vietnam. Từ biệt hình tượng "hoàng tử ballad" điềm tĩnh, anh gây bất ngờ khi lăn xả hết mình, tạo nên yếu tố "hài ngầm" và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Ngoài ra chất maknae pha "boy phố" càng khiến Tám Quân trở nên gần gũi, duyên dáng hơn trong lòng người hâm mộ.

Hiện Quân A.P đang được cho đứng sau mascot Dol-La-La trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Dù đáp án cuối cùng chưa có nhưng nhiều khán giả dự đoán anh sẽ bị "lột mặt" sớm thôi. Có người nói: "Nốt đầu tiên đã biết là ai liền", kèm cách gọi "Cúc" đầy thân thuộc.