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Sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM mang tinh thần sống xanh đến Thử thách GreenZ 2026

tác giả
THANH VY
THANH VY
THANH VY

Nhóm sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM tham gia Thử thách GreenZ 2026 với mong muốn biến những ý tưởng chung về môi trường thành giải pháp thực tế có giá trị cho cộng đồng.

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OU Green Plus tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: OU Green Plus

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, cuộc thi Thử thách GreenZ là một trong những hoạt động để người trẻ có cơ hội tìm hiểu các vấn đề môi trường.

Với các bạn, đây không chỉ là cơ hội thử sức mà còn là dịp để kết nối những người trẻ cùng quan tâm đến môi trường.

Chung tay tạo nên giá trị xanh

Bốn thành viên của câu lạc bộ OU Green Plus trực thuộc Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trường đại học Mở TP.HCM quyết định tham gia Thử thách GreenZ 2026 vì cùng chung định hướng bảo vệ môi trường, phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững.

Nhóm bao gồm Đặng Thị Cẩm Nhung (sinh năm 2006, chuyên ngành Tài chính ngân hàng, khóa 24), Đỗ Ngọc Khánh (sinh năm 2007, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 25), Lộ Minh Hy (sinh năm 2001, chuyên ngành Luật học, khóa 22) và Huỳnh Ngô Phương Danh (sinh năm 2007, chuyên ngành Kinh tế, khóa 25).

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Nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ OU Green Plus tham gia Thử thách GreenZ - Ảnh: NVCC

Nhận thấy cuộc thi cung cấp một nền tảng thực tiễn và thử thách phù hợp, tất cả các thành viên đều hiểu đây là cơ hội tuyệt vời để cùng kết hợp kỹ năng, chia sẻ kiến thức và phát huy thế mạnh.

Đây là lần thứ hai OU Green Plus tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh. Theo các thành viên, n gày hội là hoạt động ý nghĩa, tạo không gian kết nối cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, với những sáng kiến và hành động thiết thực vì môi trường.

Đối với Thử thách GreenZ 2026, nhóm cảm thấy vẫn còn khá bỡ ngỡ vì đây là cuộc thi mới. Tuy nhiên, họ kỳ vọng sân chơi này sẽ tạo cơ hội để các đội thể hiện kiến thức, sự sáng tạo và học hỏi thêm những cách tiếp cận mới về bảo vệ môi trường.

Trước cuộc thi, các bạn đã duy trì nhiều thói quen sống xanh như mang bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa, trồng cây và nhặt rác. Đây là dịp để họ nhìn lại những thói quen đã có, đồng thời tìm hiểu thêm cách sống xanh và duy trì chúng mỗi ngày.

Theo nhóm, thói quen và sự tiện lợi là những rào cản khiến nhiều người chưa duy trì được lối sống xanh. Bên cạnh đó, giá thành của các sản phẩm thân thiện với môi trường thường cao hơn đồ nhựa thông thường, khiến người tiêu dùng còn e ngại khi lựa chọn.

Chờ đón thử thách mới

Để chuẩn bị cho các phần thi, OU Green Plus đã tìm hiểu về lối sống xanh, phát triển bền vững và các vấn đề môi trường hiện nay. Nhóm cũng đang nghiên cứu về những doanh nghiệp hướng đến mô hình phát triển bền vững.

Qua quá trình tìm hiểu và chuẩn bị, các bạn nhận ra bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ, khi nhiều người cùng thay đổi thì những hành động này sẽ tạo nên tác động tích cực cho cộng đồng.

"Nhóm tin rằng giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở những nhận thức và hành động tích cực được hình thành sau hành trình tham gia" - OU Green Plus chia sẻ.

- Ảnh 3.

Gian hàng của OU Green Plus tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: OU Green Plus

Với mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, nhóm hy vọng có thể khuyến khích mọi người thay đổi thói quen, hạn chế rác thải nhựa, sử dụng tài nguyên hợp lý và lựa chọn lối sống thân thiện với môi trường.

Tham gia cuộc thi giúp các bạn tích lũy thêm được kiến thức thực tế. Ngoài ra, nhóm cũng có cơ hội được giao lưu với những cá nhân, tập thể có cùng mối quan tâm để học hỏi ý tưởng mới.

Để mô tả hành trình này, OU Green Plus chọn từ "xanh" vì xanh không chỉ là màu sắc của thiên nhiên mà còn thể hiện tư duy hướng đến tương lai bền vững: xanh trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

Sau cuộc thi, nhóm dự định tiếp tục duy trì thói quen sống xanh, đồng thời chia sẻ kiến thức về môi trường đến bạn bè và cộng đồng. Các bạn cũng mong muốn tổ chức các hoạt động thu gom, phân loại rác, tái chế, truyền thông nâng cao nhận thức và tình nguyện vì môi trường.

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- Ảnh 5.Văn nghệ sĩ chọn sống xanh, ủng hộ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Nhiều văn nghệ sĩ hưởng ứng Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 bằng những hành động thiết thực và thói quen thân thiện với môi trường, đồng thời dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

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THANH VY
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    Chủ đề: Việt Nam xanh Trường đại học Mở TP. HCM câu lạc bộ OU Green Plus Green Plus

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

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